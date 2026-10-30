Détournement de 78 milliards GNF à l’OGP : Mandian Sidibé devant la CRIEF ce vendredi

Sauf changement de dernière minute, le procès de l’ancien directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP), Mandian Sidibé, et de ses co-prévenus s’ouvrira ce vendredi 30 octobre 2026 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Poursuivis par le parquet spécial, Mandian Sidibé, Pépé Haba et le comptable Aboubacar Sidiki Konaté sont cités dans une affaire portant sur un montant estimé à 78 milliards de francs guinéens. Les prévenus doivent répondre de plusieurs chefs d’accusation présumés, notamment le détournement de deniers publics, l’abus de fonction, la corruption, l’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, l’usage illicite de biens par l’octroi d’avantages injustifiés, la concussion et la complicité.

Cette audience intervient après la décision rendue le 15 juin dernier par la chambre de jugement de la CRIEF, qui avait ordonné la remise en liberté de Mandian Sidibé pour des raisons de santé, après plus d’un an de détention. Cette mesure avait toutefois été assortie d’un placement sous contrôle judiciaire.

L’ouverture des débats devrait ainsi marquer une nouvelle étape dans cette procédure judiciaire portant sur des faits présumés de nature économique et financière.