« Ce n’est pas un phénomène propre à la Guinée » : le DG de l’ANM explique les causes de la forte chaleur à Conakry

La forte chaleur enregistrée ces derniers jours à Conakry et dans ses environs s’inscrit dans un contexte de perturbations climatiques à l’échelle mondiale. En cause, notamment, le phénomène El Niño, caractérisé par un réchauffement anormal des eaux de surface dans le centre et l’est de l’océan Pacifique équatorial.

Invité de l’émission Grand Angle de la RTG, ce jeudi 29 octobre 2026, le directeur général de l’Agence nationale de la météorologie (ANM), Dr René Tato Loua, a expliqué les facteurs qui contribuent à cette situation, tout en évoquant ses conséquences sanitaires et les précautions à prendre.

Le responsable a d’abord rappelé que la Guinée connaît deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Il a ensuite souligné le caractère inhabituel de la chaleur observée actuellement, même en période pluvieuse. « Ce qu’il faut retenir maintenant est que pendant la saison des pluies, on a la pluie, même s’il fait chaud, la chaleur ne peut pas être intense comme celle que nous en vivons actuellement.C’est ça. Mais il faut retenir une chose qui est globale. Il s’agit d’un phénomène naturel qui est apparu en 2026 qu’on appelle El Niño, qui est un phénomène mondial », a-t-il déclaré.

Selon le directeur général de l’ANM, le réchauffement des eaux océaniques associé à El Niño a des répercussions sur le climat mondial. La Guinée subit ainsi les effets d’un phénomène qui dépasse ses frontières. « Et cela dit, quand la température de l’océan augmente à ce niveau, ça affecte le climat mondial, ce qui veut dire que notre climat est perturbé cette année partout. Ce n’est pas seulement un phénomène qu’on a observé en Guinée. Ce n’est pas propre qu’à la Guinée. Donc c’est une perturbation globale que le monde entier est en train de subir ».

Le phénomène devrait également continuer à produire ses effets au cours des prochains mois. Le responsable estime que ses conséquences pourraient se prolonger en 2027. « La caractéristique de ce phénomène est qu’ il a un cycle qui va de 2 à 7 ans. Et cette année, c’est un phénomène très intense qui a même été qualifié de super El Nino.Donc ça va se poursuivre jusqu’à janvier, février, mars 2027. On nous sommes dedans déjà il y a longtemps et ça va se poursuivre. Mais les conséquences ne vont pas se limiter juste à janvier, février, mars.Donc les conséquences vont s’élargir sur 2027 ».

Des risques pour la santé

Au-delà de l’inconfort quotidien, les fortes températures peuvent aussi aggraver certains problèmes de santé. Le directeur général de l’ANM a notamment cité la méningite, dont les cas sont particulièrement préoccupants en Haute-Guinée. « Les fortes températures provoquent ou aggravent les cas de méningite. C’est pourquoi la répartition temporelle ou spatiale temporelle des cas de méningite, la haute guinée est beaucoup plus concernée.Donc pendant ces périodes, il faut tenir compte de ces situations pour prendre des précautions ».

Face à ces risques, il recommande de rester vigilant et insiste sur la nécessité de boire suffisamment d’eau. Ces précautions, précise-t-il, concernent aussi bien les populations que les différents secteurs d’activité. « Les recommandations sont les suivantes. Ce n’est pas seulement au niveau de la population, c’est tout le monde. Parce que quand on avance vers la sécheresse, il faut beaucoup rester hydraté. Il faut boire beaucoup d’eau. Quand il y a de fortes chaleurs aussi, il faut beaucoup rester hydraté. Il faut boire suffisamment d’eau », a-t-il précisé.

Le responsable a également évoqué le rôle des espaces verts dans l’atténuation des effets de la chaleur, ainsi que la nécessité de renforcer les capacités d’adaptation des différents secteurs face aux perturbations climatiques.

Pas encore d’annonce de canicule

Alors que les températures élevées suscitent des inquiétudes, le directeur général de l’ANM distingue les fortes chaleurs actuellement observées d’un épisode de canicule annoncé par les services météorologiques. Il assure que la population sera informée si une situation de ce type est identifiée. « Dès qu’une situation va arriver, on n’a jamais d’abord parlé de canicule.Mais quand les vagues de chaleur ou bien les hautes températures vont arriver, on va informer. La météo, c’est pas seulement la pluie, c’est 24-24. Donc ça c’est prévu, les vagues de chaleur, les hautes températures, les canicules », a-t-il conclu.