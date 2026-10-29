Direction nationale des Cantines scolaires : Charles Wright ordonne une enquête sur la gestion de 20 milliards GNF

La gestion des fonds alloués à la Direction nationale des cantines scolaires (DNCaS) fait l’objet de soupçons d’irrégularités. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), Alphonse Charles Wright, a instruit l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF) d’ouvrir une enquête préliminaire pour des faits présumés de détournement de deniers publics et de corruption.

Au cœur des investigations figure notamment une subvention de 20 milliards de francs guinéens accordée en 2021, à laquelle s’ajoute une enveloppe de 200 millions de francs guinéens destinée au suivi des activités de la direction.

Dans une instruction datée du jeudi 29 octobre 2026, le parquet spécial fait état d’un signalement portant sur de possibles irrégularités dans la gestion financière, comptable et matérielle des ressources de la DNCaS. Les investigations devront permettre de faire la lumière sur l’utilisation de ces fonds, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les ressources ont été gérées.

Créée en 2021 sous la tutelle du ministère chargé de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, la DNCaS est chargée de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d’alimentation scolaire et d’en assurer le suivi.

L’enquête devrait également s’intéresser à l’approvisionnement des cantines en riz, en huile, en haricots et en sel pour l’année scolaire 2025-2026. Selon les éléments transmis au parquet, ces denrées étaient destinées à 58 691 élèves répartis dans 450 établissements scolaires.

Un point retient particulièrement l’attention : les vivres livrés en mai 2026, censés couvrir 83 jours de classe, seraient déjà en voie d’épuisement en octobre de la même année. Les investigations devront notamment établir les circonstances de cette situation et vérifier la gestion des stocks.

Dans ses instructions, Charles Wright demande à l’ORDEF d’agir sans délai. Il lui ordonne de procéder à l’interpellation et à l’audition de Saran Fadima Kaba et de Mariame Camara, ainsi que de toute autre personne dont la responsabilité pénale personnelle pourrait être établie au cours de l’enquête.

Les conclusions des investigations devront permettre de déterminer si les soupçons signalés sont fondés et, le cas échéant, d’identifier les responsabilités individuelles.