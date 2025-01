On en sait un peu plus sur le montant présumé détourné par l’ancien Directeur général de l’Office Guinéen de Publicité et son Directeur administratif et financier (DAAF).

Mandian Sidibé et Aboubacar Sidiki Konaté sont accusés d’un détournement de 78 milliards GNF, selon Mediaguinee.

Limogé le 14 décembre 2024, Mandian Sidibé a été arrêté le 16 décembre, puis inculpé pour détournement de fonds et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry le 31 décembre.

L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Alphonse Iffono