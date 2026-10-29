Armée guinéenne : cinq militaires radiés pour désertion par Mamadi Doumbouya

Cinq militaires viennent d’être radiés des effectifs des Forces armées guinéennes pour désertion. La décision figure dans un décret du président Mamadi Doumbouya, diffusé ce jeudi 29 octobre 2026 sur les antennes de la Radiodiffusion télévision guinéenne (RTG).

Le décret s’appuie sur les articles 24 et 25 du statut général des militaires. Les personnes concernées sont issues de l’armée de terre et de la gendarmerie nationale.

Parmi elles figurent quatre officiers relevant de l’état-major de l’armée de terre. Il s’agit du lieutenant-colonel Jean-Daniel Lama (matricule 19332G), affecté à la compagnie d’infanterie de Kandiafarah, et du capitaine Sékou Ahmed Kéita (matricule 20478G), en service à la compagnie d’infanterie de Sinko.

Les deux autres sont les sous-lieutenants Aboubacar Touré (matricule 33083G) et Sékou Soumah (matricule 39130G), tous deux affectés au Groupement des forces spéciales.

Le cinquième militaire concerné est le sous-lieutenant Ibrahima Diégbè Barry (matricule 29331G), qui relève de la région de gendarmerie de Labé, au sein du Haut-commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire.

Avec cette décision, les cinq officiers sont officiellement retirés des effectifs des Forces armées guinéennes pour le motif de désertion, conformément aux dispositions légales citées dans le décret.