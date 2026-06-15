CRIEF : l’ex-DG de l’OGP, Mandjan Sidibé, libéré provisoirement pour raisons médicales

La Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a ordonné, ce lundi 15 juin 2026, la remise en liberté provisoire de Mandjan Sidibé, ancien directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP), placé en détention depuis le 31 décembre 2024.

Selon la juridiction spécialisée, cette décision est motivée par la « dégradation de l’état de santé » du prévenu, qui a été autorisé à regagner son domicile afin de poursuivre ses soins médicaux.

Mandjan Sidibé est poursuivi devant la CRIEF pour plusieurs infractions présumées, notamment le détournement de deniers publics, l’abus de fonction, la corruption, l’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, l’usage illicite de biens publics à travers l’octroi d’avantages injustifiés, la concussion ainsi que la complicité.

Les poursuites portent sur un montant estimé à 78 milliards de francs guinéens,soit environ 8,9 millions de dollars américains.

Réagissant à cette décision, son avocat, Me Sékou Traoré, a indiqué que cette mesure permettra à son client de bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée au sein des structures sanitaires du pays.

Malgré cette remise en liberté provisoire, la procédure judiciaire suit son cours. La CRIEF a renvoyé l’affaire au 20 juillet 2026 pour l’ouverture des débats au fond.