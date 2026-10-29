Élections sénatoriales : la DGE proroge le délai de dépôt des candidatures au 31 octobre

La Direction générale des élections (DGE) a annoncé, ce jeudi 29 octobre 2026, la prorogation de deux jours du délai de dépôt des dossiers de candidature aux élections sénatoriales prévues le 20 décembre prochain. Les candidats disposent désormais jusqu’au samedi 31 octobre, à 20 heures, pour soumettre leurs dossiers.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 29 octobre, la Direction générale des élections informe les citoyens et les acteurs politiques que la date limite de dépôt des candidatures aux élections sénatoriales, initialement fixée à ce jour, est reportée de 48 heures.

« La date limite de dépôt des candidatures aux élections sénatoriales, initialement fixée au jeudi 29 octobre 2026, est prorogée jusqu’au samedi 31 octobre 2026 à 20h00 », précise la DGE.

Selon l’institution électorale, cette décision vise à donner davantage de temps aux candidats qui n’ont pas encore finalisé leurs dossiers ou procédé à leur dépôt. La prorogation est également présentée comme une mesure destinée à favoriser l’inclusivité et la transparence du processus électoral.

« Cette décision s’inscrit dans une volonté de garantir un processus électoral inclusif, participatif et transparent », souligne le communiqué.

La DGE entend ainsi permettre aux candidats concernés de compléter les formalités nécessaires dans le nouveau délai imparti, alors que le calendrier électoral se poursuit en vue du scrutin sénatorial du 20 décembre 2026.

La Direction générale des élections demande à ses structures déconcentrées de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de cette mesure. La réception des dossiers devra se poursuivre jusqu’à l’heure limite annoncée.

« La Direction Générale des Élections invite l’ensemble de ses démembrements à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’application stricte et correcte de la présente décision, en veillant à assurer la continuité de la réception des dossiers jusqu’à l’échéance fixée », indique le texte.

L’institution électorale insiste toutefois sur le caractère définitif de cette nouvelle échéance. Elle prévient qu’aucune prolongation supplémentaire ne sera accordée et qu’aucun dossier ne sera accepté après la clôture.

« Passé ce délai ultime du samedi 31 octobre 2026 à 20h00, aucune autre demande de prorogation ne sera accordée et aucun dossier ne sera accepté », avertit la DGE.