Détournement présumé de 78 milliards GNF : Mandian Sidibé et ses coaccusés plaident non coupables devant la CRIEF

L’ancien directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP), Mandian Sidibé, a comparu ce mercredi 10 juin 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Il est poursuivi, aux côtés de deux autres prévenus, pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d’abus de fonctions et d’usage illicite de fonds publics portant sur un montant estimé à 78 milliards de francs guinéens.

À la barre, l’ex-patron de l’OGP était accompagné de son ancien directeur administratif et financier (DAF), Aboubacar Sidiki Konaté, ainsi que de Pépé Haba. Les trois accusés ont catégoriquement rejeté les faits qui leur sont reprochés et ont plaidé non coupables.

Au cours de l’audience, l’un des avocats de Mandian Sidibé a versé au dossier un rapport médical daté du 2 juin 2026. S’appuyant sur ce document, la défense a sollicité une mise en liberté provisoire de son client afin qu’il puisse bénéficier de soins appropriés. Une demande qui n’a toutefois pas été acceptée par la Cour à ce stade de la procédure.

À l’issue des débats, les juges ont renvoyé l’affaire au 15 juin prochain pour la poursuite de l’examen du dossier.