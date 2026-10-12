Guinée : les élections régionales et sénatoriales fixées

Les élections des conseillers régionaux et des deux tiers des sénateurs ont désormais leurs dates en Guinée.

Selon un décret lu à la télévision nationale ce lundi 12 octobre 2026, le scrutin pour l’élection des conseillers régionaux est fixé au dimanche 29 novembre 2026, tandis que celui portant sur l’élection des deux tiers des sénateurs se tiendra le dimanche 20 décembre 2026.

Les deux scrutins se dérouleront dans l’ensemble des régions du pays ainsi que dans la zone spéciale de Conakry.

La fixation de ces dates intervient dans un contexte de retard important dans l’organisation de ces élections, au regard des dispositions du Code électoral. Ces échéances constituent ainsi une nouvelle étape dans le processus de mise en place des instances régionales et sénatoriales.