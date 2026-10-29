Guinée : 14 759 cartons de mayonnaise BAMA saisis après des signalements sur la qualité du produit

Le ministère de l’Industrie et du commerce a ordonné la suspension de la vente, de la distribution et de la consommation de plusieurs lots de mayonnaise BAMA. Cette décision intervient après des signalements de consommateurs faisant état d’anomalies sur certains pots en verre.

L’affaire prend une nouvelle tournure en Guinée. Après des plaintes de consommateurs qui ont signalé que « certains pots de mayonnaise BAMA en verre présentent une séparation d’huile et une odeur inhabituelle à l’ouverture », le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, ce jeudi 29 octobre 2026, la saisie conservatoire de 14 759 cartons du produit.

Dans son communiqué, le département dirigé par Aboubacar Kourouma précise que cette mesure vise à prévenir tout risque éventuel pour la santé publique, en attendant les conclusions des analyses engagées par les services compétents.

Des analyses en cours, la vente suspendue

Alerté par les signalements, l’Office national de contrôle qualité (ONCQ) a procédé à des prélèvements d’échantillons pour des analyses physico-chimiques et microbiologiques. Les résultats doivent permettre de déterminer la nature des anomalies rapportées et d’évaluer les éventuels risques sanitaires.

En attendant, le ministère a ordonné la suspension immédiate de la consommation, de la vente et de la distribution des lots concernés.

La mesure porte sur deux formats de mayonnaise BAMA :

– Format 946 ml (32 oz) : lots 2604203001, 2604303001, 2604403001 et 2604503001 ;

– Format 473 ml (16 oz) : lots 2601203001 et 2601303001.

Les consommateurs qui détiennent ces produits sont invités à ne pas les consommer et à les conserver à la disposition des services de l’ONCQ, dans l’attente de nouvelles instructions. En cas de malaise après consommation, ils sont priés de se rendre au centre de santé le plus proche ou d’appeler le 627 245327.

Les importateurs, distributeurs, grossistes et détaillants concernés doivent, eux aussi, prendre des mesures immédiates : interrompre tout mouvement de stock, déclarer les produits à l’ONCQ et faciliter les opérations de contrôle.

GB FOODS WEST AFRICA annonce le retrait des produits

Avant l’intervention des autorités, GB FOODS WEST AFRICA, l’entreprise importatrice de la mayonnaise, avait déjà réagi aux plaintes. Dans un communiqué publié le 23 octobre, elle avait évoqué plusieurs causes possibles aux anomalies constatées.

« Ce type d’altération peut notamment survenir lorsque des pots sont exposés à des températures inadaptées pendant leur stockage en entrepôt, ou lorsque leur fermeture n’est pas parfaitement étanche », avait expliqué l’entreprise.

GB FOODS WEST AFRICA avait également présenté ses excuses aux consommateurs concernés et annoncé le retrait des produits visés, ainsi que le remplacement des pots déjà achetés.

Les clients étaient invités à rapporter les pots, même entamés, auprès des grossistes et distributeurs de l’entreprise, en échange d’un produit BAMA conforme. La société avait aussi assuré poursuivre ses investigations afin d’identifier l’origine exacte des anomalies et de prévenir leur réapparition.

Pour toute question, pour signaler un problème ou connaître le point de dépôt le plus proche, les consommateurs peuvent contacter le 612 50 58 58, une ligne d’information annoncée par l’entreprise et accessible de 8 h à 17 h.

Des mesures administratives engagées

Au-delà de la saisie, le ministère de l’Industrie et du Commerce indique avoir engagé les procédures administratives prévues par la réglementation à l’encontre de la société concernée.

Il exige également un état détaillé des stocks importés, distribués et encore en transit sur le territoire guinéen. Les autorités préviennent que tout manquement aux mesures annoncées exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

À ce stade, les analyses de l’ONCQ restent déterminantes. Les anomalies signalées par les consommateurs justifient les mesures de précaution, mais ne permettent pas, à elles seules, de conclure que l’ensemble des produits concernés présente un risque sanitaire.

En attendant les résultats officiels, la suspension de la vente et de la consommation des lots visés reste en vigueur. Le ministère assure que le public sera informé des suites de l’affaire dès que les conclusions de l’ONCQ seront disponibles.