Élections régionales et sénatoriales : qui peut être candidat et à quelles conditions ?

À l’approche des élections régionales du 29 novembre et sénatoriales du 20 décembre 2026, les conditions d’accès à ces deux scrutins méritent d’être clarifiées. Si les conseils régionaux sont réservés aux conseillers communaux élus, le Sénat obéit à des règles différentes, avec des critères d’âge, de nationalité, de résidence et de qualification. Décryptage des dispositions prévues par la Constitution et le Code électoral.

Le calendrier électoral est désormais fixé. Dans un décret lu à la télévision nationale le lundi 12 octobre, le président Mamadi Doumbouya a annoncé la tenue des élections régionales le 29 novembre et des élections sénatoriales le 20 décembre 2026.

À mesure que ces échéances approchent, une question se pose pour les acteurs politiques et les éventuels candidats : qui peut prétendre à un siège au conseil régional ou au Sénat ? Les deux scrutins ne répondent pas aux mêmes règles. Le premier repose sur une élection organisée au sein des conseils communaux, tandis que le second est ouvert à des profils plus divers, sous réserve de conditions précises.

Conseils régionaux : un passage obligatoire par les conseils communaux

Pour les élections régionales, le Code électoral est explicite. Son article 215 dispose que les membres des conseils régionaux sont choisis parmi les membres élus des conseils communaux de la région.

Autrement dit, il n’est pas possible de se porter directement candidat à un siège au conseil régional sans avoir d’abord été élu conseiller communal. L’accès à cette instance passe nécessairement par un mandat communal.

L’article 212 du Code électoral précise les modalités de désignation des représentants. Dans chaque conseil communal, les conseillers procèdent à une élection interne afin de choisir ceux qui siégeront au conseil régional. Les candidats doivent donc être issus du conseil communal concerné, et le vote se déroule au suffrage majoritaire à un tour.

Le nombre de représentants varie selon l’effectif du conseil communal. Les communes comptant entre 11 et 29 conseillers disposent d’un représentant au conseil régional. Celles qui en comptent entre 30 et 45 en désignent deux, le nombre maximal de conseillers communaux étant fixé à 45.

À Conakry, par exemple, les communes de Kassa, qui compte 11 conseillers, et de Kaloum, qui en compte 29, disposeront chacune d’un représentant au conseil régional. Ratoma, avec 41 conseillers, et Matoto, qui en compte 45, en auront chacune deux.

Le mécanisme est donc indirect, mais à une échelle locale : les électeurs ne choisissent pas directement les membres du conseil régional. Ce sont les conseillers communaux déjà élus qui désignent leurs représentants parmi eux.

Élections sénatoriales : un scrutin indirect ouvert

Les élections sénatoriales répondent à une logique différente. Le Sénat guinéen doit compter 81 membres : 54, soit les deux tiers, sont élus au suffrage indirect, tandis que les 27 autres, correspondant au tiers restant, sont désignés par le président de la République.

Pour les sièges électifs, le collège électoral est principalement composé des conseillers communaux et régionaux. L’article 182 du Code électoral précise également la composition de ce collège, en mentionnant notamment des membres inscrits sur la liste des associations affiliées à l’organisme représentatif des Guinéens établis à l’étranger.

Contrairement aux élections régionales, la candidature au Sénat n’est donc pas réservée aux seuls conseillers communaux déjà élus. L’article 197 du Code électoral prévoit que les partis politiques légalement constitués peuvent présenter des candidats, tout comme les candidats indépendants. Cette possibilité reste toutefois soumise aux conditions d’éligibilité prévues par la Constitution et la législation électorale.

La région constitue la circonscription électorale pour l’élection des deux tiers des sénateurs, conformément à l’article 186 du Code électoral. Le vote se tient au chef-lieu administratif de chaque région, selon les modalités prévues par la loi.

Comment les sièges sont-ils répartis ?

L’article 187 du Code électoral fixe les règles de répartition des sièges sénatoriaux. Le dispositif prévoit notamment :

un sénateur par préfecture, élu par les conseillers communaux relevant de cette préfecture et les conseillers régionaux de la région concernée ;

un sénateur pour chaque chef-lieu de région, élu par les conseillers communaux et régionaux concernés ;

un sénateur pour la zone spéciale de Conakry ;

treize sénateurs pour les treize communes de Conakry, à raison d’un siège par commune.

Pour comprendre le fonctionnement territorial du scrutin, prenons l’exemple de la région de Labé.

Celle-ci comprend les préfectures de Labé, Mali, Lélouma, Koubia et Tougué. Le vote est organisé au chef-lieu administratif de la région, avec des bureaux prévus pour les différentes préfectures, selon le dispositif électoral applicable.

Il faut également préciser ce que recouvre la notion de préfecture dans ce contexte. Elle ne désigne pas uniquement la commune urbaine qui porte son nom. Elle englobe aussi les autres communes relevant de la préfecture, y compris celles situées dans les sous-préfectures. Ainsi, le collège électoral d’une préfecture ne se limite pas aux conseillers de son centre administratif.

Quelles sont les conditions pour devenir sénateur ?

Les critères d’éligibilité au Sénat sont plus exigeants et plus larges que ceux qui s’appliquent aux conseils régionaux.

L’article 108 de la Constitution définit le Sénat comme l’assemblée représentative des collectivités décentralisées et des différentes composantes socioprofessionnelles de la Nation. L’article 110 prévoit, pour sa part, un mandat de six ans renouvelable.

Pour être candidat au Sénat, il faut notamment :

être de nationalité guinéenne ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

être âgé d’au moins 40 ans et de 80 ans au plus ;

présenter les garanties de probité, d’intégrité, d’expérience professionnelle et de haute qualification prévues par la Constitution, notamment dans les domaines juridique, politique, économique, social, culturel, religieux ou scientifique.

Le Code électoral complète ces exigences. Son article 184 prévoit que le candidat doit résider dans la région pour laquelle il sollicite l’investiture. Il doit également appartenir à une entité socioprofessionnelle représentative ou faire partie des personnes-ressources disposant de compétences diverses.

Ces dispositions montrent que l’accès au Sénat ne repose pas uniquement sur un parcours électoral local. Le profil professionnel, l’ancrage territorial et les garanties d’intégrité font également partie des critères prévus par les textes.

La Constitution distingue par ailleurs deux voies d’accès à la chambre haute. Les deux tiers des sénateurs sont élus au suffrage indirect par le collège électoral prévu par la loi. Le tiers restant est désigné par le président de la République parmi les représentants des entités socioprofessionnelles et les personnes-ressources répondant aux conditions requises.

Selon l’article 187 du Code électoral, ces nominations interviennent dans les 30 jours suivant la publication des résultats définitifs des élections sénatoriales. Quatre des sénateurs désignés doivent être issus des Guinéens établis à l’étranger.

Qui ne peut pas se présenter au Sénat ?

Le respect des conditions d’éligibilité ne suffit pas toujours. Le Code électoral prévoit également des cas d’inéligibilité et des règles particulières applicables à certaines catégories de personnes.

L’article 185 vise notamment les personnes atteintes de démence ou reconnues incapables au sens du Code civil, ainsi que celles ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit entraînant l’inéligibilité, sauf si elles présentent un acte de réhabilitation lorsque celui-ci est requis.

Le texte prévoit aussi des restrictions concernant les personnes naturalisées au cours des dix premières années suivant leur décret de naturalisation, sous réserve des conditions et exceptions prévues par les dispositions applicables.

Certaines fonctions publiques imposent, elles aussi, des contraintes. Les membres du gouvernement, les magistrats en fonction et les militaires sont notamment concernés par des règles particulières. Selon leur statut, ils doivent démissionner ou être mis en disponibilité avant le dépôt de leur candidature, conformément aux dispositions qui leur sont applicables.

Ces restrictions visent à encadrer l’accès à la fonction sénatoriale et à tenir compte des obligations liées à certaines responsabilités publiques.

Deux élections, deux logiques institutionnelles

Les élections régionales et sénatoriales s’inscrivent dans un même processus institutionnel, mais elles ne donnent pas accès aux mêmes fonctions selon les mêmes modalités.

Pour les conseils régionaux, la règle est claire : il faut d’abord être élu conseiller communal, puis être choisi par ses pairs pour représenter sa commune. Pour le Sénat, les conditions sont plus diversifiées. La candidature est ouverte aux partis politiques et aux indépendants, à condition de satisfaire aux critères constitutionnels et électoraux.

La différence est essentielle pour les acteurs qui envisagent de participer à ces scrutins. Dans un cas, l’accès à la fonction dépend d’un mandat communal préalable. Dans l’autre, il repose sur un ensemble de conditions liées à l’âge, à la nationalité, aux droits civils et politiques, à la résidence, aux compétences et à l’absence de motifs d’inéligibilité.

À l’approche des échéances électorales, la lecture attentive de ces dispositions sera déterminante pour les candidats, les partis politiques et les responsables locaux. Elle permettra notamment de distinguer les conditions d’accès aux conseils régionaux de celles qui encadrent l’élection et la désignation des sénateurs.