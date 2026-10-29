Guinée : le stade du 28 septembre approuvé par la CAF

Le football guinéen tient peut-être une avancée importante pour ses infrastructures. Dans un document daté du 27 octobre 2026, la Confédération africaine de football (CAF) a inscrit le stade du 28 septembre de Conakry sur la liste des enceintes approuvées. Le stade figure en catégorie 3, après une première homologation provisoire annoncée le 15 août dernier.

Pour cette enceinte emblématique de la capitale, longtemps restée en chantier en raison des travaux de rénovation, cette inscription marque une étape importante. La Guinée a en effet dû, à plusieurs reprises, délocaliser ses rencontres internationales faute de disposer de stades homologués. La perspective de pouvoir accueillir à nouveau des matchs sur son propre sol est donc particulièrement attendue.

Tout n’est cependant pas encore éclairci. Le document de la CAF ne précise ni la durée de validité de cette approbation ni les éventuelles réserves qui pourraient encore s’appliquer au stade.

Cette reconnaissance constitue malgré tout un signal encourageant pour les autorités sportives guinéennes. Elle pourrait permettre au pays d’organiser davantage de rencontres internationales à domicile et, par conséquent, de réduire les déplacements vers des enceintes situées à l’étranger.

Cette évolution intervient après une visite technique effectuée le lundi 28 septembre 2026 par Stéphanie Totokra, experte du département des infrastructures de la CAF. La mission s’était déroulée en présence des autorités sportives guinéennes.

À l’issue de cette visite, l’experte avait indiqué que la décision définitive serait prise après la rencontre entre le Syli national et les Harambee Stars du Kenya. « Après le match de la Guinée contre le Kenya, la CAF pourra donner son verdict final », avait-elle déclaré.

Le stade du 28-Septembre rejoint ainsi la liste de plusieurs grandes infrastructures sportives du continent. En Côte d’Ivoire, celle-ci comprend notamment le stade Alassane-Ouattara d’Ebimpé, le stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan et le stade de la Paix de Bouaké.

Pour le football guinéen, l’enjeu dépasse largement la seule question de l’homologation. Cette approbation pourrait offrir de nouvelles perspectives aux clubs engagés dans les compétitions africaines, mais aussi à la sélection nationale, régulièrement confrontée aux contraintes liées à la disponibilité de stades répondant aux exigences de la CAF.

Les retombées pourraient également être économiques. En recevant leurs adversaires à Conakry, les clubs limiteraient les dépenses liées aux déplacements et à la location d’enceintes à l’étranger. Retrouver leur public à domicile représenterait aussi un avantage sportif non négligeable, notamment lors des rencontres continentales.

Le Horoya AC, engagé en Ligue des champions de la CAF, pourrait ainsi envisager d’accueillir ses adversaires à Conakry, sous réserve des exigences d’homologation propres à la compétition. Le Hafia FC pourrait lui aussi en bénéficier s’il venait à se qualifier pour une épreuve continentale.

Pour le Syli national, la perspective est tout aussi importante. Le stade du 28-Septembre pourrait de nouveau accueillir certaines rencontres de la sélection, permettant aux joueurs de retrouver leur public et aux supporters guinéens de vivre les matchs à domicile.

Cette approbation ouvre donc des perspectives pour le football guinéen. Il reste toutefois à connaître les conditions précises fixées par la CAF et à s’assurer que le stade pourra conserver son homologation pour les prochaines échéances. Car, au-delà de l’annonce, le véritable enjeu est désormais de permettre à la Guinée d’accueillir durablement des rencontres internationales sur son territoire.