Malade et alité à domicile, l’ancien journaliste sportif Gaoussou Diaby bénéficie d’une prise en charge médicale

Après plusieurs alertes sur la dégradation de son état de santé, Gaoussou Diaby, figure du journalisme sportif guinéen des années 1970 et 1980, bénéficie désormais d’une prise en charge médicale. Alité à son domicile, à Sangoyah, l’ancien journaliste devrait être admis dans une clinique de la place, à la suite des instructions données par le président Mamadi Doumbouya.

L’information a été confirmée par le journaliste Ibrahima Sory Diallo, plus connu sous le nom de Debeck. Ces derniers jours, l’état de santé du doyen suscitait une vive inquiétude parmi ses proches et ses anciens confrères, qui appelaient à une intervention urgente des autorités. « Gaoussou Diaby est pris en charge déjà. Il va aller dans une clinique de la place. Il avait été déjà envoyé en Tunisie », a précisé Debeck.

C’est d’ailleurs ce même journaliste qui avait récemment tiré la sonnette d’alarme sur la situation de son aîné. Il décrivait alors un homme très affaibli, éprouvant de grandes difficultés à parler, et s’inquiétait d’un possible nouvel accident vasculaire cérébral (AVC). « Le célèbre journaliste des années 70-80, le doyen Gaoussou Diaby est malade, même très malade. Il parle à peine, avec une langue pâteuse, s’étouffe et aligne les mots avec toutes les peines du monde. Il serait menacé à nouveau par un AVC qui pourrait lui être fatal, s’il n’est pas hospitalisé immédiatement et surtout s’il n’a pas une prise en charge médicale du gouvernement », avait-il alerté.

Cet appel n’est pas resté sans suite. Le président Mamadi Doumbouya avait instruit les services concernés de s’enquérir de la situation sanitaire de l’ancien journaliste. Une démarche qui a abouti à la mise en place de sa prise en charge médicale.

Chérif Souleymane également concerné

Au-delà du cas de Gaoussou Diaby, la situation d’autres figures historiques du sport guinéen suscite également des préoccupations. Le 5 octobre dernier, Thierno Saïdou Diakité avait notamment attiré l’attention sur l’état de santé de Chérif Souleymane, ancienne gloire du Hafia FC et seul Guinéen à avoir remporté le Ballon d’or africain.

Âgé de 81 ans, l’ancien international se trouve actuellement au Maroc pour y recevoir des soins. Au moment où l’alerte avait été lancée, sa prise en charge médicale n’était toutefois pas encore effective.

Depuis, son dossier a lui aussi été porté à l’attention des autorités guinéennes. Selon Debeck, les démarches sont en cours auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS). « La prise en charge médicale de Chérif Souleymane est en traitement à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) », a confié le journaliste.

La situation de ces deux personnalités rappelle les difficultés auxquelles peuvent être confrontés d’anciens acteurs du sport guinéen, après avoir consacré une partie de leur vie au rayonnement du pays. Elle relance aussi la question du suivi médical et de l’accompagnement de ces figures historiques, dont la contribution au sport national a marqué plusieurs générations.