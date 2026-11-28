Le représentant du Fonds monétaire international (FMI) assure que l’institution n’a rien imposé aux autorités guinéennes dans le cadre de la conclusion de l’accord de 417 millions de dollars. Une mise au point qui intervient alors que le Fonds est accusé de pousser le gouvernement à supprimer les subventions sur les produits pétroliers et l’électricité.

Interrogé lors d’une conférence de presse qu’il a coanimée avec la ministre de l’Économie, Mariama Ciré Sylla, et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), Karamo Kaba, le représentant du FMI, Nérée Noumon, a tenu à faire une distinction. Selon lui, le Fonds n’a pas demandé au gouvernement guinéen « de réduire les subventions », mais plutôt « d’avoir une stratégie de réduction».

« Déjà, les autorités le feront quand elles seront prêtes. Il y a un certain nombre d’actions qui doivent passer en amont, des consultations, de la communication, des mesures d’accompagnement, donc ça peut prendre du temps. Donc faire en sorte que il y ait les éléments nécessaires que ce soit au niveau des moyens de transport et d’autres choses, faire en sorte qu’on puisse identifier les personnes vulnérables. Ça, c’est très important. Et dans le cadre du programme, les autorités sont engagées à continuer à renforcer les mécanismes de ciblage », explique Nérée Noumon.

Le représentant du FMI a également évoqué le poids des subventions dans les finances publiques, estimant qu’elles profitent davantage aux catégories les plus aisées de la population. « Donc pour vous donner une idée des coûts, plus de 80 % des subventions vont aux 20 % des personnes les les plus aisées », affirme-t-il, sans toutefois apporter davantage de précisions. « Donc c’est vrai que c’est une chose que personne ne veut avoir dans cette salle, sans compter le poids que cela a sur les budgets. »

Selon la Loi de finances rectificative 2026, l’État guinéen consacre plus de 5 000 milliards de francs guinéens à la subvention du carburant afin de maintenir le prix du litre à 12 000 GNF. Le soutien public à l’électricité, lui, s’élève à 3 000 milliards de francs guinéens.

Une suppression totale ou en partie de ces subventions font entrainer une hausse des prix du carburant et d’électricité avec des impacts réels sur le panier de la ménagère déjà trop éprouvé par le contexte socioéconomique.