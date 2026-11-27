Face aux inquiétudes suscitées par les recommandations du Fonds monétaire international (FMI) sur la suppression progressive des subventions au carburant et à l’électricité, le gouvernement guinéen a tenu à apporter des éclaircissements. Les autorités assurent vouloir préserver le pouvoir d’achat des populations tout en réfléchissant à une meilleure gestion de ces aides publiques.

La Guinée a récemment obtenu un accord de financement de 417 millions de dollars auprès du FMI, assorti de plusieurs recommandations, dont la rationalisation, voire la suppression progressive, des subventions sur les produits pétroliers et l’électricité.

Pour l’heure, l’État continue de soutenir les prix à la pompe, notamment en maintenant le litre de carburant à 12 000 francs guinéens (GNF), au prix d’un effort budgétaire conséquent, estimé à plus de 5000 milliards Gnf.

Cette question a été abordée ce vendredi 27 novembre 2026, lors d’une conférence de presse réunissant le gouverneur de la Banque centrale, Karamo Kaba, la ministre de l’Économie, Mariama Ciré Sylla, ainsi que le représentant du FMI.

À cette occasion, Karamo Kaba a salué le maintien du prix du carburant à 12 000 GNF, malgré la hausse enregistrée sur les marchés internationaux. « On ne le dit pas assez en Guinée, mais il faut vraiment remercier les autorités d’avoir maintenu le prix dû à la pompe à 12 000 francs guinéens. Vous savez le premier pays producteur au monde de pétrole, ce sont les États-Unis. Aux États-Unis, premier producteur mondial de pétrole, les prix à la pompe ont monté de près de 50 %. Nous en Guinée, les autorités ont décidé sociale, préservation du pouvoir d’achat, de le maintenir à 12 000 », a déclaré le gouverneur de la BCRG.

Il estime que sans l’intervention de l’État, le litre de carburant coûterait aujourd’hui bien plus cher. « On ne le dit pas assez, mais c’est un grand geste et il faut remercier la ministre par rapport à cela. Si c’était moi, je veux dire, on serait à 20 000 francs guinéens. Non, je dois pas le dire. Non, si c’était moi, mais je ne suis pas en charge des finances. »

Karamo Kaba a également mis en avant les écarts de prix avec certains pays voisins, qui alimenteraient les circuits de contrebande. Selon lui, le carburant vendu moins cher en Guinée est parfois acheté pour être revendu à un prix supérieur dans les pays de la sous-région.

« Il y a des gens aujourd’hui qui sont orpailleurs, ils gagnent plus d’argent à faire de la contrebande en prenant le prix, le pétrole en Guinée à 12 000 et ils vont le revendre à plus de 20 000 en Sierra Leone ou au Mali. C’est ça la vérité. Donc il faut vraiment remercier les autorités, il faut vraiment remercier la ministre par rapport à cela. »

La ministre de l’Économie, Mariama Ciré Sylla, a pour sa part attribué le maintien du prix à une décision du président de la République, prise malgré les pressions liées à la conjoncture internationale et aux besoins de financement du secteur énergétique.

« Et moi, je dis que j’aurais bien voulu prendre les lauriers, mais c’est pas moi, c’est Son Excellence Monsieur le Président de la République qui de manière intentionnelle malgré toutes les pressions qu’il y a eu, et c’était inclus dans la sous-région, à l’international où il y a eu quand même des augmentations importantes en terme de ressources nécessaires pour pallier à la crise du Moyen-Orient qui a tenu quand même à ce qu’un effort soit pris sur le budget national. »

Au-delà du carburant, le soutien public au secteur de l’énergie représente également une charge importante pour les finances de l’État. Plus de 3 000 milliards de GNF consacrés aux subventions dans ce secteur, selon la Loi des finances rectificative 2026.

« Donc pour revenir, peut-être continuer sur cette question, donc effectivement le secteur de l’énergie, c’est un secteur qu’on regarde de manière vraiment assez particulière et qu’on veut travailler à réformer. Donc que ce soit au niveau d’EDG où un plan de réforme et restructuration a été mis en place afin qu’il que la gouvernance s’améliore et qu’il soit plus efficace, que ce soit dans les investissements, dans les infrastructures qu’il faut. »

Sur la question des prix du carburant, Mariama Ciré Sylla rappelle que la Guinée reste dépendante des fluctuations des marchés internationaux, dans un contexte marqué par les tensions au Moyen-Orient. L’évolution des cours du pétrole pourrait ainsi peser sur les décisions budgétaires en 2027.

« Aujourd’hui cela touche tous les pays du monde. Donc cette année les efforts qui ont été consentis sont très importants et on les a faits et l’idée de savoir comment est-ce que les cours vont évoluer dépendra bien sûr de l’international parce que c’est malheureusement en tout cas pour le moment ne produit pas de pétrole. Donc avec la situation au Moyen-Orient qui malgré les espoirs qui ont été suscités ne s’améliore pas, je pense que tous les pays du monde seront confrontés à la situation et la décision en 2027. Donc on appréciera dépendamment de l’augmentation des cours. Mais ce qu’on veut apprendre de l’expérience du FMI, c’est comment d’autres pays ont pu rationaliser les subventions afin de les rendre plus efficaces. Ça ne veut pas dire faire économiser de l’argent à l’État, mais c’est les utiliser de manière à ce qu’elles profitent aux populations qui en ont besoin et qui sont les plus vulnérables. »

Pour la ministre, la réforme ne consiste donc pas nécessairement à réduire les dépenses publiques, mais à mieux cibler les bénéficiaires des subventions, afin que les ressources mobilisées profitent davantage aux ménages les plus vulnérables.

Elle a enfin réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les discussions avec le FMI, dans un contexte international incertain, en privilégiant l’équilibre entre les contraintes budgétaires et la protection des populations.

« Et on travaillera avec le FMI dans le contexte malheureusement incertain et un peu difficile de l’accroissement du prix donc du pétrole à l’international pour voir en tout cas comment on pourrait équilibrer les choses au maximum en gardant en tête en premier l’intérêt de nos populations », a conclu la ministre de l’Économie.