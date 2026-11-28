Alors que le franc guinéen se déprécie face au dollar américain sur le marché des changes, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), Karamo Kaba, a apporté des explications sur les facteurs à l’origine de cette évolution. Selon lui, cette tendance s’inscrit d’abord dans un contexte international marqué par la hausse du dollar, mais plusieurs réalités propres à l’économie guinéenne contribuent également à accentuer la pression sur la monnaie nationale.

“Vous avez posé une question sur l’inflation et aussi sur la hausse du dollar qu’on a observée sur les marchés aujourd’hui. Déjà quand vous regardez au niveau international, il y a un indice qui s’appelle le DXY. C’est le taux de change effectif du dollar. C’est l’évolution du dollar contre toutes les monnaies dans le monde. Qu’est-ce qu’on voit ? On voit que le DXY aujourd’hui est au plus haut de 18 mois. Ça veut dire que le dollar monte contre toutes les monnaies, pas seulement contre le Franc guinéen, mais contre toutes les monnaies, le dollar est en train de progresser”, a expliqué le patron de la BCRG lors d’une conférence de presse coanimé avec la ministre de l’Economie, Mariama Ciré Sylla et le représentant du FMI, Nérée Noumon.

Le gouverneur évoque également les tensions géopolitiques au Venezuela, au Moyen-Orient et en Ukraine, qui alimentent l’incertitude sur les marchés financiers et poussent les investisseurs à privilégier les actifs jugés plus sûrs, un phénomène connu sous le nom de « flight to quality ».

“Le deuxième élément qui explique la hausse du dollar, c’est le fait qu’on a eu récemment un réajustement des anticipations de hausse de taux de la Réserve fédérale aux États-Unis. Ils ont augmenté leur taux d’intérêt récemment et il est même prévu qu’ils augmentent leur taux d’intérêt d’ici la fin de l’année. Et donc tout ça fait que ben le dollar rémunère beaucoup plus et donc on a des taux d’intérêt à 10 ans qui ont atteint les 5 %, on été à 5,34 % au mois d’octobre dernier, c’est le plus haut depuis 2002. Quelqu’un qui a de l’or par exemple, l’or ne rapporte pas d’intérêt. Mais qu’est-ce que vous faites ? Vous vendez votre or pour aller acheter des obligations américaines qui vous rapportent beaucoup plus en intérêt”, souligne le gouverneur.

L’essor des investissements dans le secteur de l’intelligence artificielle, notamment à travers les grandes opérations financières de sociétés comme SpaceX et Anthropic, participe également, selon Karamo Kaba, à cette dynamique en favorisant les achats d’actifs libellés en dollars. “Ce n’est pas le franc guinéen qui baisse, c’est le dollar qui monte contre toutes les monnaies. Au niveau de la Guinée, nous avons quelques spécificités qui font que sur le marché parallèle, on a vu même sur le compartiment officiel une dépréciation du franc guinéen”.

Sur le marché guinéen, la saisonnalité de l’activité minière figure parmi les facteurs susceptibles de réduire les entrées de devises. La fin de la saison des pluies, les ralentissements de production dans certaines zones minières et les événements survenus à Siguiri pourraient notamment avoir affecté les rapatriements de recettes d’exportation.

“La première explication c’est le fait qu’on sort d’une saison pluvieuse. Il y a une certaine saisonnalité. Donc quand vous regardez les années précédentes, quand il pleut, les gens ne vont pas dans les mines. Donc on a une production en or qui baisse et donc du coup on a moins de rapatriement. Il y a eu des événements qui se sont passés au niveau de Siguiri par exemple. Donc tout ça aussi ont pu jouer”, note-t-il.

La réduction du soutien de la Banque centrale à la Société nationale des pétroles (SONAP), dans le cadre des engagements avec le Fonds monétaire international (FMI), constitue un autre facteur avancé. La société doit désormais davantage se tourner vers le marché des changes pour couvrir ses besoins en devises, ce qui peut accentuer la demande de dollars. “On nous demande aujourd’hui de moins soutenir la SONAP. Donc aujourd’hui on a la SONAP qui vient sur le marché. Et la SONAP est un gros acteur. Donc lorsque la SONAP vient sur le marché pour acquérir des dollars pour couvrir celle-ci, si la Banque centrale intervient moins, le prix ne peut qu’augmenter”, précise Karamo Kaba.

À cette pression s’ajoutent les besoins en devises liés au pèlerinage à La Mecque et aux préparatifs du Ramadan. Ces périodes entraînent généralement une hausse de la demande, notamment pour financer les voyages et anticiper les importations de marchandises. “Il y a également un autre facteur qui peut expliquer cela, c’est que bientôt nous allons arriver en période de Hadj. Donc le Hadj est inflationniste. Il y a une tension au niveau des devises parce que lorsque vous devez partir en Arabie saoudite, c’est pas du franc guinéen qu’on mange là-bas. Donc il y a aussi le Ramadan. Donc il y a l’anticipation de toutes ces importations qui fait que vous êtes obligés de payer maintenant pour avoir ces marchandises au moment du Ramadan. Donc c’est ça qui fait qu’il y a beaucoup plus de demande.”

La BCRG mise sur le rapatriement des devises

Pour faire face à ces pressions sur le marché des changes, la Banque centrale entend renforcer les efforts de rapatriement des recettes d’exportation. Karamo Kaba insiste sur la nécessité d’une mobilisation plus large des acteurs économiques, au-delà du secteur minier, afin d’accroître l’offre de devises sur le marché national. “Nous ce qu’on fait pour pouvoir contrer cela, c’est que nous allons accroître et vraiment je tiens à remercier la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget pour son aide à tout ce qui est rapatriement. Donc on a travaillé avec le ministre des Mines, il faut vraiment que le rapatriement soit effectif. Ce n’est plus seulement à la Banque centrale de tout faire. Nous devons rapatrier. On exporte, la loi dit de rapatrier 50 %. Donc jusqu’à présent c’est suivi en gros au niveau des miniers, mais il faut qu’on l’étende à tout le monde. Donc on doit rapatrier pour pouvoir mettre cela à disposition.”

Malgré la situation actuelle, le gouverneur se montre relativement optimiste quant aux perspectives économiques de la Guinée. Il s’appuie notamment sur les projections du FMI, qui anticipent une croissance soutenue au cours des prochaines années, une baisse progressive de l’inflation après son pic attendu en 2026 ainsi qu’une progression des réserves internationales.

“Mais si vous regardez sur le long terme, nous on n’est pas tellement pessimistes par rapport à cela parce que ce qui est assez intéressant lorsque vous lisez le communiqué du Fonds monétaire international, ils vous disent que le taux de croissance en 2026 en Guinée sera de 7,2 %. Nous allons avoir 7,8 % en 2027 et sur 2028-2030, nous avons une croissance à deux chiffres. Ce qu’ils vous disent également, c’est que vous allez avoir une inflation qui va atteindre un pic en 2026 et qui va continuer à décroître. Ce qu’ils vous disent également, ce sont les chiffres du Fonds monétaire, c’est qu’ils s’attendent à ce qu’ au niveau des réserves internationales, ça continue à progresser. Donc nous allons continuer ce travail-là d’accumulation des réserves et la mise en place de la raffinerie d’or va beaucoup nous aider par rapport à cela. Au cours des prochains mois, je m’attends à ce que le dollar soit moins fort. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez tous, il y a eu des élections de mi-mandat récemment aux États-Unis qui ont vu l’arrivée d’une nouvelle majorité démocrate. Donc nous, on pense qu’il va y avoir pas mal de tensions notamment au niveau de tout ce qui est relevant du plafond de la dette. On pense que les marchés vont recommencer à regarder de façon attentive le déficit américain, la dette américaine, on est à plus de 40 000 milliards de dollars, je pense que le dollar sera moins recherché et puis il y aura moins de méga-introductions en bourse.”