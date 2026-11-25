Le Fonds monétaire international (FMI) revient sur les modalités de son accord de financement avec la Guinée, approuvé pour une durée de 38 mois au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et de la facilité élargie de fonds (FEF). Ce programme représente un financement total de 310,59 millions de DTS, soit 145 % de la quote-part de la Guinée au FMI, équivalant à environ 417 millions de dollars.

Une première tranche d’environ 63,4 millions de dollars sera immédiatement mise à la disposition des autorités guinéennes pour soutenir le budget. Le reste du financement sera débloqué en six tranches égales, chacune conditionnée à un examen semestriel du programme.

L’enveloppe combine 103,53 millions de DTS, soit près de 139,1 millions de dollars, mobilisés au titre de la FEC à travers le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance, et 207,06 millions de DTS, équivalant à environ 278,1 millions de dollars, provenant des ressources générales du FMI au titre de la FEF.

Ce nouveau programme intervient après le financement d’urgence accordé à la Guinée en mai 2024 dans le cadre de la Facilité de crédit rapide.

Sur le plan économique, le Fonds estime que la Guinée a fait preuve de résilience face à plusieurs chocs. La croissance devrait atteindre 6,9 % en 2025 et s’accélérer davantage avec la montée en puissance de la production de minerai de fer de Simandou.

Mais cette dynamique s’accompagne de tensions inflationnistes, budgétaires et de liquidités, tandis que les réserves de change restent faibles. Pour le FMI, ces fragilités rendent indispensable une mise en œuvre rigoureuse des réformes engagées par les autorités. Les perspectives demeurent par ailleurs exposées à des risques, notamment liés aux fluctuations des prix des matières premières et aux conditions de financement.

Le programme guinéen entend justement faire en sorte que l’essor du secteur minier se traduise par des retombées durables pour l’ensemble de l’économie. Il mise notamment sur une mobilisation accrue des recettes intérieures, en particulier celles issues des activités minières, une meilleure gestion budgétaire et des liquidités, ainsi que sur la préservation de la viabilité de la dette.

Le FMI préconise également davantage de flexibilité du taux de change et des interventions sur le marché des changes encadrées par des règles. Cette orientation devrait permettre au pays de porter ses réserves à plus de 4,5 mois d’importations d’ici 2029.

L’institution insiste aussi sur la gouvernance, le renforcement des garanties de la banque centrale et la transparence dans le secteur extractif. L’objectif est de veiller à ce que les recettes minières et les obligations qui leur sont liées soient correctement retracées dans le budget et le cadre budgétaire.

« La forte expansion minière et les investissements liés au projet Simandou ont permis à l’économie guinéenne de rester résiliente malgré des chocs répétés. Si les perspectives à moyen terme sont favorables, les risques de dégradation sont importants et les besoins de développement considérables. Le programme des autorités, soutenu par les mécanismes ECF et EFF d’une durée de 38 mois, constitue un pilier essentiel pour préserver la stabilité macroéconomique, reconstituer les réserves et garantir que la croissance tirée par le secteur minier se traduise par une amélioration généralisée du niveau de vie,» a déclaré M. Bo Li, directeur général adjoint et président par intérim, à la suite des discussions du Conseil d’administration.

Des efforts attendus sur les recettes et les dépenses publiques

Pour dégager davantage de marges budgétaires sans compromettre la viabilité de la dette, le gouvernement guinéen devra poursuivre ses efforts de mobilisation des recettes et améliorer l’efficacité des dépenses publiques.

Le FMI considère notamment que la progression des recettes minières, combinée à la modernisation des administrations fiscales et douanières, sera déterminante pour élargir l’assiette fiscale et accompagner l’assainissement des finances publiques.

“La suppression progressive des subventions aux carburants et à l’électricité, associée au renforcement des mesures ciblées de protection des ménages vulnérables, permettrait d’améliorer encore l’efficience des dépenses et de dégager des marges pour les investissements prioritaires”, encourage le FMI.

Alors que les autorités s’appuient également sur des emprunts obligataires pour financer leurs projets, le Fonds appelle à une gestion prudente de la dette. Il estime que la réforme de la gestion des finances publiques et de la dette doit être menée avec rigueur pour préserver la crédibilité des finances publiques et éviter une accumulation rapide de la dette intérieure et des arriérés.

À moyen terme, le FMI recommande l’adoption d’un cadre budgétaire adapté aux économies riches en ressources naturelles, afin de mieux amortir les fluctuations des recettes minières et de soutenir les efforts de développement.

Des tensions persistantes sur les liquidités

Le FMI met également en garde contre les pénuries de liquidités qui persistent dans le pays et appelle à préserver la stabilité financière. Une meilleure disponibilité et distribution des espèces, une communication plus efficace et le développement des paiements numériques pourraient contribuer à restaurer la confiance et à soutenir l’activité économique.

L’institution préconise par ailleurs une supervision bancaire davantage fondée sur les risques, la mise en place de mécanismes de liquidité d’urgence et une intervention rapide auprès des banques sous-capitalisées. Ces mesures sont d’autant plus importantes que l’exposition des banques à la dette souveraine continue de croître.

Le Conseil d’administration appelle à poursuivre les réformes

Dans son évaluation, le Conseil d’administration du FMI salue la résilience de l’économie guinéenne face aux chocs successifs et les perspectives à moyen terme, portées notamment par l’expansion minière et le projet Simandou.

Les administrateurs n’en pointent pas moins les vulnérabilités externes et institutionnelles, les marges de manœuvre limitées, les contraintes de capacités et les importants besoins de développement. Autant de défis qui, selon eux, justifient la poursuite des réformes.

Ils soutiennent le programme des autorités, qu’ils considèrent comme un levier essentiel pour préserver la stabilité macroéconomique, répondre aux besoins de la balance des paiements, reconstituer les marges de manœuvre et faire du potentiel minier un moteur de croissance durable, diversifiée et inclusive.

“Les administrateurs ont insisté sur la nécessité d’un assainissement budgétaire fondé sur les recettes afin de préserver la viabilité de la dette tout en protégeant les dépenses sociales et d’investissement prioritaires. Ils ont encouragé un renforcement du recouvrement des recettes minières, une amélioration de l’efficience des dépenses, notamment en matière de gestion des investissements publics et de réforme progressive des subventions énergétiques, ainsi que des mesures décisives pour limiter les dépenses extrabudgétaires et prévenir les arriérés de paiement intérieurs. Les administrateurs ont également appelé à un renforcement de la gestion de la dette, notamment par l’amélioration de son enregistrement et de son suivi, et ont encouragé un financement intérieur prudent compte tenu de la croissance rapide de la dette intérieure et des expositions entre l’État et les banques. À moyen terme, un cadre budgétaire fondé sur des règles permettrait de mieux gérer la volatilité des recettes minières.

Les administrateurs ont convenu que la politique monétaire devait rester fondée sur les données et être resserrée en cas de persistance des pressions inflationnistes. Ils ont plaidé pour une meilleure prévision des liquidités, la stérilisation des liquidités liées aux achats d’or et un renforcement de l’autonomie et des garanties de la banque centrale. Une plus grande flexibilité du taux de change et des interventions fondées sur des règles favoriseraient l’ajustement externe et contribueraient à la reconstitution des réserves. Les administrateurs ont souligné l’urgence de remédier aux pénuries de liquidités persistantes et de préserver la stabilité financière. Ils ont encouragé une meilleure gestion et communication des billets de banque, le développement des paiements numériques, une supervision renforcée fondée sur les risques, une action rapide concernant les institutions financières sous-capitalisées et des cadres plus robustes de gestion de crise et de liquidité d’urgence”, précise la note d’information de l’institution.