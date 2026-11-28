Les candidats au concours de recrutement de 4 500 agents de santé devront encore attendre deux semaines. Alors que les épreuves étaient initialement prévues ce samedi 28 novembre 2026, elles se tiendront finalement le samedi 12 décembre prochain.

Le ministère de la Modernisation de l’administration et de la Fonction publique a annoncé ce report dans un communiqué.

Le département explique cette décision par la nécessité de finaliser la liste définitive des candidats devant prendre part au concours.

« La passation des épreuves, initialement prévue le samedi 28 novembre 2026, est reportée au samedi 12 décembre 2026, pour des raisons de finalisation de la liste définitive des candidats devant concourir », précise le communiqué.

Le ministère appelle les candidats à prendre leurs dispositions pour être présents à la nouvelle date. Il leur exprime également sa reconnaissance pour leur compréhension et leur collaboration.

Après la prolongation des inscriptions, un nouveau changement de calendrier

Ce report intervient quelques jours après la prolongation de la période d’inscription au concours. La Direction générale des concours et examens professionnels avait, en effet, accordé un délai supplémentaire aux candidats, repoussant la date limite des inscriptions au 24 novembre 2026. L’objectif était de permettre à chacun de finaliser son dossier.

Ce recrutement de 4 500 agents de santé s’inscrit dans la dynamique de renouvellement et de renforcement des effectifs de la Fonction publique. Il intervient dans la continuité des opérations de recrutement engagées par les autorités, notamment celle de 6 000 enseignants.

En attendant la tenue des épreuves, les candidats sont invités à prendre bonne note de ce changement de calendrier. Le rendez-vous est désormais fixé au 12 décembre 2026.