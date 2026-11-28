Malgré l’interdiction de l’orpaillage illégal, l’activité se poursuit à Mandiana. Certains exploitants clandestins continuent de fréquenter les sites miniers, notamment à la faveur de la nuit. Ces derniers jours, une dizaine de personnes ont été interpellées. Elles sont actuellement entendues par la gendarmerie territoriale.

En déplacement sur le terrain ce samedi 28 novembre 2026, le procureur général près la Cour d’appel de Kankan, Marwane Baldé, a fait état de ces nouvelles interpellations et annoncé des poursuites judiciaires contre les suspects, rapporte Guineematin.com.

« Ce qui est regrettable, c’est ce que nous avons constaté à Mandiana : une récidive. Malgré cette mesure administrative, cet acte administratif interdisant l’orpaillage illicite, certains citoyens de nationalité guinéenne continuent de récidiver la nuit. Nous avons constaté la présence d’une dizaine de suspects auprès de la Gendarmerie nationale de Mandiana. Ils font l’objet d’une enquête au niveau de la compagnie de gendarmerie territoriale de Mandiana », a-t-il déclaré.

Le procureur général dit avoir instruit le procureur de la République de prendre les dispositions nécessaires pour entendre les personnes interpellées et, lorsque les faits sont constatés en flagrant délit, les renvoyer directement devant le tribunal.

« À cette occasion, j’ai instruit le procureur de la République de les recevoir, de les entendre sur procès-verbal en cas de flagrant délit, et de les renvoyer directement devant le tribunal afin qu’ils puissent bénéficier d’un procès juste et équitable, mais en demandant que la décision requise par le ministère public soit assortie d’une peine très élevée afin que cette peine puisse servir de leçon, et que la décision de Mandiana soit dissuasive », a-t-il précisé.

Marwane Baldé assure que la surveillance des sites miniers ne faiblira pas. Les officiers de police judiciaire resteront mobilisés et le parquet veillera à ce que l’interdiction soit respectée, aussi bien dans le ressort de la Cour d’appel de Kankan que sur l’ensemble du territoire national.

« Tant qu’ils ne cesseront pas, les officiers de police judiciaire resteront mobilisés et le ministère public veillera à ce que cette mesure du gouvernement soit respectée sur toute l’étendue du territoire, notamment dans le ressort judiciaire de la Cour d’appel de Kankan », a-t-il averti.

Ces nouvelles interpellations surviennent dans un contexte de répression judiciaire contre l’orpaillage clandestin. Récemment, 202 orpailleurs ont été condamnés à trois ans de prison ferme, ainsi qu’au paiement solidaire d’une amende de 10 milliards de francs guinéens.

Dans la même dynamique, 22 anciens administrateurs territoriaux ont écopé de deux ans de prison ferme et d’une amende de 10 millions de francs guinéens chacun.