Le Gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), Karamo Kaba, a réagi ce vendredi 27 novembre 2026 à l’accord de 417 millions de dollars approuvé par le Fonds monétaire international (FMI) en faveur de la Guinée, dans le cadre de la facilité élargie de crédit (FEC). Lors d’une conférence de presse, il a notamment tenu à clarifier le rôle du FMI dans la conduite de la politique monétaire du pays.

D’entrée, le patron de la BCRG a salué l’approbation de ce financement, tout en revenant sur les efforts consentis pour parvenir à cet accord.

« Donc c’est le lieu pour moi de remercier le Fonds monétaire international pour l’approbation de ce programme. C’est aussi le lieu pour moi de remercier toutes les équipes ici du ministère de l’Économie et des Finances, de la Banque centrale. C’est vrai que l’accouchement n’a pas été facile, ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de travaux préalables notamment qui étaient reliés au niveau de la Banque centrale et on a réussi à le faire. Aujourd’hui que le programme est fait, il faut qu’on dise la vérité à nos concitoyens. »

Si cet accord constitue un appui financier important et renforce la crédibilité de la Guinée auprès des institutions financières internationales, Karamo Kaba insiste sur le fait que les autorités guinéennes restent maîtresses de leurs choix en matière monétaire. Il a écarté toute idée d’une politique dictée par le FMI, rappelant que la BCRG conserve pleinement son rôle.

« Ce n’est pas le Fonds monétaire international qui va dicter à la Guinée sa politique monétaire. Ça je veux qu’on soit très clair par rapport à cela. C’est les autorités guinéennes qui vont continuer à le faire et c’est la BCRG qui va continuer à conduire cette politique monétaire-là. Le Fonds monétaire est là comme un appui technique, financier et c’est un partenaire pour le suivi. Il faut qu’on soit très clair par rapport à cela. »