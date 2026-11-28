La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les cinq finalistes du trophée de Joueur africain de l’année 2026. Une short-liste dominée par le Maroc et le Sénégal, qui placent respectivement trois et deux représentants dans la dernière ligne droite. Tenant du titre, Achraf Hakimi est candidat à sa propre succession tandis que la star Sénégalaise, Sadio ambitionne décrocher son troisième ballon d’or africain.

Ils ne sont désormais plus que cinq à pouvoir prétendre au sommet du football africain. Après une première sélection de dix joueurs, la CAF a resserré la liste des prétendants au Ballon d’Or africain 2026. Achraf Hakimi, Brahim Díaz et Ismael Saibari portent les espoirs du Maroc, tandis que Sadio Mané et Pape Gueye représentent le Sénégal.

Hakimi, le patron à la conquête d’un deuxième sacre consécutif

Lauréat de la précédente édition, Achraf Hakimi figure naturellement parmi les grands prétendants à sa propre succession. Le latéral du Paris Saint-Germain a connu une nouvelle année particulièrement réussie, aussi bien en club qu’avec la sélection marocaine.

Vainqueur de la Ligue des champions et du championnat de France avec le PSG, le défenseur a également porté le brassard de capitaine des Lions de l’Atlas lors d’une année marquée par une finale de CAN à domicile et une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Des performances qui lui permettent de défendre sérieusement sa couronne.

Brahim Díaz, le serial buteur de la CAN

Autre représentant marocain, Brahim Díaz a marqué les esprits lors de la CAN 2025. L’attaquant du Real Madrid a terminé meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations, inscrivant au moins un but lors de cinq rencontres consécutives.

Malgré la déception de la finale perdue face au Sénégal, le joueur de 27 ans a été l’un des principaux artisans du parcours des Lions de l’Atlas. Sa créativité et son efficacité offensive constituent des arguments importants dans cette course au trophée.

Ismael Saibari, la confirmation

Le troisième Marocain de cette liste est Ismael Saibari. Le milieu offensif s’est illustré durant la CAN, notamment avec un but inscrit face au Cameroun en quarts de finale.

Ses performances en club et en sélection lui ont également permis de franchir un nouveau palier. Désormais associé au Bayern Munich, le joueur marocain confirme son statut parmi les talents les plus prometteurs du continent.

Sadio Mané, l’expérience et l’ambition d’un troisième sacre

Face au trio marocain, le Sénégal peut compter sur deux candidats de poids. À commencer par Sadio Mané. Déjà récompensé en 2019 et en 2022, l’attaquant d’Al-Nassr ambitionne de décrocher un troisième Ballon d’Or africain.

Meilleur joueur de la CAN 2025, l’ancien pensionnaire de Liverpool a une nouvelle fois démontré son importance dans le dispositif des Lions de la Teranga. Son leadership et son influence dans le parcours du Sénégal constituent des arguments majeurs pour retrouver les sommets individuels du football africain.

Pape Gueye, le héros de la CAN 2025

Le cinquième finaliste est également sénégalais. Pape Gueye a lui aussi marqué la CAN 2025 de son empreinte.

Le milieu de terrain de Villarreal a inscrit l’unique but de la finale face au Maroc (1-0), en prolongation, offrant ainsi le sacre continental aux Lions de la Teranga. Ses prestations dans l’entrejeu lui ont également valu une place dans l’équipe type de la compétition.

Un parcours qui lui permet de figurer parmi les cinq derniers prétendants à la distinction.

Le suspense prendra fin le mercredi 2 décembre 2026. La cérémonie des CAF Awards, prévue à Lagos, au Nigeria, à partir de 18h GMT, dévoilera l’identité du prochain Joueur africain de l’année.