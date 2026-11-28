L’arrestation de l’humoriste et influenceur mauritanien Kodda Sall provoque une vive réaction dans les rangs de l’opposition. Le député Khally Mamadou Diallo est monté au créneau pour dénoncer son interpellation par la brigade de cybercriminalité et apporter son soutien à celui qu’il considère comme un défenseur de la mémoire nationale.

Dans une déclaration au ton particulièrement ferme, l’élu s’en est directement pris aux autorités : « Le gouvernement mauritanien et le président de la République sont tombés encore très bas ».

Convoqué le vendredi 27 novembre avant d’être placé en garde à vue, Kodda Sall est au centre d’une polémique née de ses prises de position sur les événements de 1990 et la célébration de l’indépendance. Pour Khally Mamadou Diallo, cette interpellation est loin de faire taire les revendications. Elle risque, au contraire, de leur donner davantage de visibilité.

« Retenir Koda au niveau de la cybercriminalité ne fait que lui donner davantage de valeur. Ce n’est pas n’importe qui : c’est un ambassadeur de la culture mauritanienne et un défenseur du drapeau national », a déclaré le député.

L’élu estime que l’humoriste n’a fait qu’exprimer une revendication portée depuis des décennies par les familles des victimes : obtenir justice pour les 28 militaires négro-mauritaniens exécutés les 27 et 28 novembre 1990 à Inal. Il prévient que l’interpellation de Kodda Sall pourrait même renforcer la mobilisation de la jeunesse autour de cette page douloureuse de l’histoire mauritanienne.

« Koda n’est pas seul et n’est que le dernier maillon d’un combat déjà porté par des parents aujourd’hui disparus ; nous avons pris la relève », a-t-il insisté.

Pour Khally Mamadou Diallo, le dossier de 1990 ne peut rester indéfiniment sans réponse. Il rappelle que les conséquences de cette période vont bien au-delà des exécutions : des familles ont été endeuillées, des populations déportées, des biens spoliés et des proches n’ont toujours pas retrouvé les lieux où reposent leurs victimes.

Face à cette situation, le député réclame des actes. Il demande notamment l’abrogation de la loi d’amnistie n° 93-23 de 1993, afin que les responsabilités soient établies et que les personnes mises en cause puissent répondre de leurs actes devant la justice. Il plaide également pour la création de commissions d’enquête susceptibles de faire toute la lumière sur ces événements et d’ouvrir la voie à la vérité, à la réconciliation et à la réparation.

L’élu refuse surtout que les revendications autour de ce dossier soient assimilées à une atteinte à l’ordre public. « Demander justice dans notre pays est le strict minimum », affirme-t-il, avant de prévenir : « Tuer nos parents et des Mauritaniens, puis vouloir nous empêcher d’en parler, est peine perdue : nous ne nous tairons pas. »

La réaction de Khally Mamadou Diallo fait suite à une vidéo publiée par Kodda Sall le 27 novembre, à la veille de la fête nationale de l’indépendance. Dans cette séquence, l’humoriste remet en cause le caractère festif du 28 novembre pour les familles touchées par les événements de 1990. Il considère cette date comme un jour de deuil plutôt que de célébration.

« Pour nous, le 28 novembre n’est pas un jour de fête en Mauritanie, mais un deuil national. Détrompez-vous ! L’État qui est accusé d’avoir tué nos arrière-grands-parents sans aucune raison est ce même État qui nous demande de célébrer l’indépendance. C’est pourquoi je dis que ce jour n’est pas une fête pour nous, mais un deuil », avait-il déclaré.

Kodda Sall avait également appelé les Mauritaniens noirs à ne pas participer aux festivités tant que justice ne serait pas rendue aux victimes et à leurs familles. Une position qu’il avait justifiée par le silence persistant des autorités sur les assassinats de 1990 et l’absence de poursuites contre les personnes mises en cause.

« On demande justice pour ces parents tués en 1990 à Inal et dans d’autres endroits. On veut que justice soit faite », avait-il lancé.

L’interpellation de l’humoriste remet ainsi au centre du débat une question qui traverse la société mauritanienne depuis plusieurs décennies : celle de la reconnaissance des violences de 1990, de la responsabilité des auteurs présumés et du droit des familles à connaître la vérité. Pour Khally Mamadou Diallo, une chose est certaine : ni l’arrestation de Kodda Sall ni les pressions sur les voix qui réclament justice ne mettront fin à ce combat.