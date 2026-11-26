La Direction générale des élections (DGE) a rendu publiques, ce mercredi 25 novembre 2026, les listes provisoires des candidatures retenues pour les élections sénatoriales prévues le 20 décembre prochain. À Conakry, parmi les candidats figurant sur la liste, se trouve Dr Sékou Koureissy Condé, président de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel (ONASUR).

Sa candidature interroge au regard des fonctions qu’il occupe actuellement. Est-il juridiquement autorisé à briguer un siège au Sénat tout en étant à la tête de cet organe ? Son statut et celui de l’ONASUR sont-ils concernés par les dispositions du Code électoral relatives aux inéligibilités ou aux incompatibilités ?

Pour y voir plus clair, il convient de s’appuyer sur le Code électoral du 27 septembre 2025, la Constitution du 26 septembre 2025 et la loi portant création de l’ONASUR.

Les conditions d’éligibilité au Sénat

L’article 184 du Code électoral fixe les conditions requises pour être candidat au Sénat. Il prévoit notamment que le postulant doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, avoir entre 40 et 80 ans et résider dans la région pour laquelle il sollicite un siège.

Le texte exige également que le candidat soit issu d’une entité socioprofessionnelle représentative ou qu’il fasse partie des personnes-ressources reconnues pour leurs compétences. La probité, l’intégrité, l’expérience professionnelle et la qualification figurent aussi parmi les critères retenus.

L’article 192 reprend, pour sa part, les principales conditions d’éligibilité en renvoyant aux dispositions de l’article 110 de la Constitution.

Ce que dit le Code électoral sur les inéligibilités

Le respect des conditions générales d’éligibilité ne suffit pas à lui seul. Le Code électoral prévoit aussi des restrictions pour certaines catégories de responsables, tenus de quitter leurs fonctions avant de pouvoir se présenter à une élection sénatoriale.

L’article 185 énumère les personnes concernées. Il vise notamment les présidents et vice-présidents des institutions de la République, les membres du Gouvernement, les magistrats en fonction, les gouverneurs et vice-gouverneurs de la Banque centrale, les recteurs d’université, ainsi que les militaires et paramilitaires.

Sont également concernés les responsables des autorités administratives indépendantes, les directeurs généraux des entreprises et établissements publics, les premiers responsables des corps de contrôle de l’État, de même que les gestionnaires de projets et de programmes publics.

Pour ces catégories, le Code impose une démission ou une mise en disponibilité avant le dépôt légal de la candidature.

Dans le cas de Sékou Koureissy Condé, l’enjeu est donc de savoir si sa fonction à la tête de l’ONASUR peut être assimilée à l’une de celles visées par cet article, notamment à la catégorie des responsables d’autorités administratives indépendantes ou à celle des premiers responsables d’organismes publics.

L’ONASUR, un organe ad hoc

Pour apprécier la portée de cette disposition, il faut s’intéresser au statut juridique de l’ONASUR.

L’Observatoire a été institué par la loi L/2025/012/CNT du 25 avril 2025, relative aux modalités d’organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée.

En son article 11, le texte prévoit la création de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et précise : « L’ONASUR jouit d’une autonomie administrative et financière. L’ONASUR est un organe ad hoc ayant une compétence nationale. »

L’article 12 encadre ses missions, qui consistent à superviser les opérations référendaires jusqu’à la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême. La même disposition précise que la mission de l’ONASUR prend fin à l’issue de cette proclamation. L’article 15, quant à lui, prévoit que ses membres bénéficient d’indemnités et d’avantages fixés par décret.

La Constitution du 26 septembre 2025 permet également de mieux situer cet organe. À son article 41, elle énumère les institutions de la République, réparties entre institutions gouvernantes, institutions juridictionnelles et institutions d’appui à la gouvernance démocratique.

L’ONASUR n’apparaît pas dans cette liste. L’Organe technique indépendant de gestion des élections (OTIGE), en revanche, y est expressément mentionné, notamment à l’article 174.

Cette différence n’est pas anodine. L’autonomie administrative et financière dont bénéficie l’ONASUR ne suffit pas, en elle-même, à lui conférer le statut d’institution de la République ou celui d’autorité administrative indépendante.

L’article 178 de la Constitution définit d’ailleurs les autorités administratives indépendantes comme des institutions de l’État chargées, entre autres, de la protection des droits fondamentaux et de la régulation de secteurs économiques jugés essentiels. Or, la loi portant création de l’ONASUR ne le qualifie pas explicitement d’autorité administrative indépendante.

Les incompatibilités avec le mandat de sénateur

Au-delà des inéligibilités, le Code électoral prévoit des incompatibilités avec l’exercice du mandat de sénateur. Il s’agit de deux mécanismes juridiques distincts, qui ne répondent pas aux mêmes conditions.

L’article 193 dispose que le mandat de sénateur est incompatible avec plusieurs fonctions et situations, notamment la qualité de membre d’une autre institution de la République, celle de membre de la Commission nationale pour le Développement, ainsi que l’exercice de toute fonction publique non élective.

Cette dernière disposition mérite une attention particulière dans le cas du président de l’ONASUR. Là où l’article 185 cible des catégories précises de responsables au titre des inéligibilités, l’article 193 élargit le champ des restrictions en visant toute fonction publique non élective. Reste à déterminer si la présidence de l’ONASUR entre effectivement dans ce cadre.

L’article 194 prévoit les modalités de régularisation. Le sénateur concerné dispose de 30 jours à compter de son entrée en fonction pour justifier de sa démission des fonctions incompatibles ou, s’il occupe un emploi public, de sa demande de mise dans la position spéciale prévue par son statut. Passé ce délai, il peut être déclaré démissionnaire d’office par la Cour constitutionnelle, sur demande du Bureau du Sénat.

La candidature de Sékou Koureissy Condé doit donc être appréciée à deux niveaux : d’une part, au regard d’une éventuelle inéligibilité au titre de l’article 185 du Code électoral et, d’autre part, à travers la question d’une incompatibilité entre ses fonctions à l’ONASUR et le mandat de sénateur, conformément à l’article 193.

Le caractère ad hoc de l’ONASUR, son statut juridique particulier et les dispositions encadrant la fin de ses missions constituent des éléments importants dans cette analyse. Il reste à déterminer si les responsabilités exercées par son président relèvent effectivement des restrictions prévues par le Code électoral.

En clair, la candidature de Sékou Koureissy Condé ne semble pas être frappée d’une inéligibilité automatique au regard des dispositions examinées. Toutefois, s’il est élu, il devra se démettre de ses fonctions à l’ONASUR si celles-ci sont reconnues incompatibles avec le mandat de sénateur, notamment au regard de l’article 193 du Code électoral.