Porté disparu depuis son adoption le 27 septembre 2025 par le Conseil national de la transition (CNT) et sa promulgation dans la foulée, le nouveau Code électoral a finalement refait surface. Alors qu’il devait être publié au Journal officiel de la République pour entrer en vigueur, le texte demeurait introuvable pendant plusieurs jours, suscitant interrogations et spéculations.

Après plusieurs tentatives infructueuses pour s’en procurer une copie, Guinée360 avait rapporté, le 11 octobre, que le document restait toujours introuvable. Quarante-huit heures plus tard, les recherches ont abouti : le Code électoral est désormais disponible.

Composé de 343 articles répartis sur 153 pages, ce texte de loi organique définit les attributions, la composition, l’organisation, les principes et le mode de fonctionnement de l’Organe technique indépendant de gestion des élections (OTIGE) ainsi que du Conseil national électoral.

Il fixe également les règles encadrant l’élection présidentielle, les scrutins législatifs, sénatoriaux, régionaux et communaux, ainsi que la tenue des référendums.

Avec la publication officielle de ce document, les acteurs politiques et observateurs du processus électoral espèrent désormais y voir plus clair sur les prochaines étapes du calendrier électoral et sur les garanties de transparence promises par les autorités de la transition.