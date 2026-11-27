La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) entend toujours engager le lancement progressif de sa monnaie unique, l’Eco, à partir de 2027. Cet objectif a été réaffirmé lors de la sixième réunion du Comité ministériel de la Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique, tenue le 20 novembre 2026 à Abidjan.

La rencontre était présidée par Adama Coulibaly, ministre ivoirien de l’Économie, des Finances et du Budget et président du Comité ministériel. Elle a réuni plusieurs responsables engagés dans le processus d’intégration monétaire de la sous-région.

Présent à cette réunion, le Général Birame Diop, président de la Commission de la CEDEAO, “a réaffirmé l’engagement de la Commission en faveur de l’accélération du processus d’intégration monétaire régionale”, indique le communiqué de l’organisation sous-régionale.

Les discussions se sont déroulées autour du thème : « Accélérer les réformes prioritaires et consolider le consensus politique en faveur d’une mise en œuvre progressive, inclusive et effective de l’ECO d’ici 2027 ». Il s’agissait notamment, selon le communiqué, “d’examiner les questions prioritaires relatives à la préparation de la mise en œuvre progressive, inclusive et effective de l’ECO d’ici 2027.”

Au-delà de l’échéance annoncée, les participants ont passé en revue plusieurs chantiers essentiels : le renforcement du consensus politique entre les États membres, l’accélération des réformes macroéconomiques et structurelles, ainsi que la finalisation des mécanismes institutionnels et opérationnels indispensables à la mise en circulation de la monnaie unique.

Mais le respect des critères de convergence reste l’un des principaux défis. Le dispositif retenu par la CEDEAO repose sur quatre critères principaux et deux critères secondaires. Parmi les exigences majeures figurent un déficit budgétaire inférieur ou égal à 3 % du PIB et un taux d’inflation moyen annuel ne dépassant pas 5 %. Pour les critères secondaires, la dette publique doit notamment rester sous la barre des 70 % du PIB.

Les règles adoptées en décembre 2024 imposent aux pays candidats de satisfaire aux quatre critères principaux pendant au moins deux années consécutives. Or, les progrès restent inégaux. En 2024, seuls le Bénin et le Cap-Vert remplissaient l’ensemble des quatre critères, selon le rapport de convergence de la CEDEAO.

Le Ghana affiche toutefois des avancées récentes. Avec son budget 2027, présenté le 12 novembre 2026, le pays indique avoir satisfait à cinq des six critères à fin octobre 2026, dont les quatre principaux. La stabilité du taux de change demeure le seul point de non-conformité. Le défi de l’inflation reste cependant important : celle-ci s’établissait à 14,6 % en moyenne en 2025, soit près de trois fois le plafond communautaire de 5 %, selon le Service ghanéen de la statistique.

Si sur le plan monétaire, le symbole « Ec» est déjà adopté, la conception définitive des billets et des pièces reste toutefois à préciser. Le régime de change de l’ECO constitue également un point en suspens, au même titre que les mécanismes devant encadrer son fonctionnement et préserver sa stabilité.

Par ailleurs, il y a aussi plusieurs décisions institutionnelles à mettre en place pour la future union monétaire notamment désigner le siège de la Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCAO), définir sa gouvernance et nommer son premier gouverneur. La localisation du système régional de paiement et de règlement ainsi que celle du Fonds de solidarité et de stabilisation de la CEDEAO restent également à déterminer.

L’ambition de créer une monnaie unique ouest-africaine est loin d’être nouvelle. Lancé il y a près de trois décennies, le projet a connu plusieurs reports. Initialement envisagé pour 2003, son lancement avait ensuite été repoussé à 2005, puis à 2009 et 2015. Une feuille de route adoptée en 2009 avait fixé une nouvelle échéance à 2020, avant que la pandémie de Covid-19 ne contribue à repousser davantage le calendrier. En 2021, les dirigeants de la CEDEAO ont finalement retenu l’année 2027 comme nouvel horizon.

Reste désormais à transformer cette échéance en réalité, dans une région où les écarts de performances économiques et les difficultés à respecter durablement les critères de convergence continuent de peser sur le calendrier.