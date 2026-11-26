Publireportage – La Guinée renforce sa présence au sein des instances africaines de coopération. Réuni à Conakry pour sa 45ᵉ session ordinaire, ouverte ce jeudi 26 novembre 2026, le Conseil d’administration du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) a porté la ministre guinéenne de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale, Ramatoulaye Camara, à sa présidence. Une élection qui marque une étape importante pour le pays, désormais appelé à jouer un rôle de premier plan dans l’orientation de cette institution regroupant 18 États membres.

Pour la Guinée, cette 45ᵉ session du CRADAT aura été bien plus qu’une simple rencontre institutionnelle. En accueillant les délégations africaines à Conakry, le pays a également obtenu la présidence du Conseil d’administration de l’organisation, à l’issue d’un processus de sélection auquel étaient notamment en lice des candidatures du Gabon et du Togo.

Le choix porté sur Ramatoulaye Camara vient ainsi consacrer la confiance des États membres envers la Guinée. Une reconnaissance qui intervient dans un contexte où les questions d’emploi, de formation professionnelle et de protection sociale occupent une place centrale dans les politiques de développement du continent.

Cette élection confère surtout à Conakry une nouvelle responsabilité dans la gouvernance d’une institution dont les missions touchent directement aux réalités économiques et sociales des populations africaines.

À l’annonce de cette nouvelle responsabilité, la ministre guinéenne n’a pas caché sa satisfaction. Pour elle, la présence de la Guinée à la tête du Conseil d’administration, conjuguée à sa représentation au sein de la direction générale, donne à cette session une portée toute particulière.

La ministre voit dans cette double présence une marque de considération pour son pays, mais aussi une occasion de contribuer davantage à la vie et au développement du Centre.

Elle a tenu à saluer les différentes délégations ayant fait le déplacement, notamment celles du Mali, du Togo, du Tchad et du Burkina Faso, avec une mention particulière pour les ministres présents.

« C’est un double honneur, doublé d’un profond sentiment de fierté et de satisfaction qui m’anime ce soir, à l’égard de tous les États membres et des délégations reçues dans notre pays », a-t-elle souligné.

La nouvelle présidente a également rendu hommage au Premier ministre, Amadou Oury Bah, pour son implication dans la préparation de ces assises. Une attention qui, selon elle, témoigne de l’intérêt accordé par les autorités guinéennes aux questions liées au monde du travail.

Autre particularité de cette nouvelle configuration : le Conseil d’administration et la direction générale du CRADAT seront désormais dirigés par deux femmes.

Ramatoulaye Camara assurera la présidence du Conseil d’administration, tandis que la direction générale est confiée à une magistrate, inspectrice du travail. Une présence féminine au sommet de l’institution qui mérite d’être soulignée, dans un environnement où la représentation des femmes aux postes de décision reste un enjeu important.

Les deux fonctions obéissent toutefois à des mandats distincts. La présidence du Conseil d’administration est tournante et s’exerce sur une durée d’un an, tandis que le mandat du directeur général est de trois ans.

Pour la Guinée, cette configuration constitue une opportunité supplémentaire de peser dans les réflexions et les décisions relatives à l’avenir de l’administration du travail en Afrique.

Le président sortant dresse le bilan de son mandat

Président sortant du Conseil d’administration, le ministre burkinabè des Serviteurs du peuple, Mathias Traoré, a dressé le bilan de son passage à la tête de l’instance et salué le pays hôte.

Empêché à la dernière minute, il était représenté à Conakry par son directeur de cabinet, Cyprien Ilboudo, qui a livré son message aux autorités guinéennes et aux délégations présentes.

Dans son intervention, le président sortant a particulièrement remercié le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, ainsi que le gouvernement pour avoir accueilli cette session et pris les dispositions nécessaires à son bon déroulement.

Il a également insisté sur la qualité de l’accueil réservé aux participants, avec des mots qui traduisent l’atmosphère de convivialité ayant marqué la rencontre : « Depuis notre arrivée en terre libre de Conakry, nous nous sentons bien chez nous. »

Au-delà des remerciements, Mathias Traoré a rappelé la vocation du CRADAT, organisme intergouvernemental de formation, d’expertise et de recherche, dont le champ d’intervention couvre 18 États membres.

Il a notamment insisté sur la nécessité pour le Centre de rester en phase avec les évolutions du monde professionnel, particulièrement face aux bouleversements provoqués par les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle.

« Le CRADAT doit s’employer à donner les réponses et solutions appropriées dans l’intérêt supérieur de nos populations », a-t-il rappelé.

Le président sortant a enfin encouragé les États membres à poursuivre leur accompagnement de l’institution, en lui accordant les ressources nécessaires à la réalisation de ses missions. Un message qui prend tout son sens au moment où une nouvelle équipe de gouvernance s’installe.

Amadou Oury Bah appelle à adapter les législations aux mutations du monde du travail

La présence du Premier ministre, Amadou Oury Bah, à cette session a donné un relief particulier à l’événement. Représentant le président de la République, Mamadi Doumbouya, il a souhaité la bienvenue aux délégations au nom du gouvernement et du peuple de Guinée, avant de rappeler l’importance du CRADAT dans le développement des administrations du travail africaines.

Mais son intervention a surtout permis de mettre en lumière les profondes mutations auxquelles les États doivent désormais faire face.

nPour le chef du gouvernement, le monde du travail connaît des transformations rapides qui bouleversent les pratiques professionnelles, les relations entre employeurs et employés, mais aussi les fondements mêmes du droit du travail.

L’intelligence artificielle, le développement du télétravail, la subordination numérique et l’apparition de nouvelles formes de contrats rendent de plus en plus complexe la régulation des relations professionnelles.

« Nos pays doivent faire face à des changements complexes, volatils et imprévisibles du monde du travail. C’est une nécessité absolue de s’adapter à ce monde de mutations très rapides », a-t-il fait observer.

Amadou Oury Bah a notamment évoqué l’érosion progressive du salariat classique et les difficultés que posent les nouveaux arrangements contractuels. Autant d’évolutions qui interrogent la pertinence des législations actuelles et appellent, selon lui, une véritable adaptation des cadres juridiques nationaux.

C’est précisément à ce niveau que le CRADAT est attendu. À travers ses activités de formation, de recherche et d’expertise, l’institution doit aider les États à mieux anticiper ces changements, mais aussi à partager leurs expériences afin de construire des réponses adaptées à leurs réalités respectives.

En évoquant les perspectives économiques de la Guinée, le Premier ministre a également établi un lien entre les missions du CRADAT et les ambitions portées par le programme Simandou 2040.

Pour Amadou Oury Bah, la transformation économique engagée par le pays ne peut être dissociée de la qualité de son administration du travail, de la formation des compétences et de la protection des travailleurs.

Les grands projets structurants nécessitent, en effet, un environnement professionnel capable de répondre aux exigences des investissements, tout en garantissant les droits des travailleurs et la stabilité sociale.

Le chef du gouvernement a d’ailleurs insisté sur la dimension régionale de cette ambition, déclarant : « Simandou 2040, ce n’est pas simplement pour la Guinée, c’est pour l’Afrique de l’Ouest ».

À travers cette déclaration, il a rappelé que les transformations économiques en cours doivent également profiter à l’ensemble de la sous-région. D’où l’intérêt de rapprocher les législations, de partager les expériences et de disposer de références communes en matière de droit du travail.

Le Premier ministre a, dans la même dynamique, réaffirmé l’engagement du gouvernement guinéen à accompagner le CRADAT et à promouvoir la reconnaissance de ses diplômes.

Il a également attiré l’attention sur les difficultés financières auxquelles l’institution et les États membres peuvent être confrontés. Malgré ces contraintes, a-t-il insisté, le soutien au Centre reste essentiel pour répondre aux attentes de populations toujours plus nombreuses à rechercher un emploi et de meilleures conditions de vie.

L’élection de Ramatoulaye Camara ouvre désormais une nouvelle séquence pour la Guinée au sein du CRADAT. Pour une durée d’un an, conformément au principe de la présidence tournante, la ministre aura la responsabilité de conduire les travaux du Conseil d’administration et de contribuer aux grandes orientations de l’institution.

Les attentes sont importantes. Il s’agira notamment de renforcer la coopération entre les 18 États membres, de soutenir la modernisation des administrations du travail, de favoriser la formation des cadres et d’accompagner les mutations qui redessinent progressivement le marché de l’emploi.

La question de la protection des travailleurs, celle du dialogue social et l’adaptation des législations aux nouvelles réalités professionnelles resteront également au cœur des préoccupations.

Pour la Guinée, cette accession à la présidence représente donc une occasion de faire valoir son expérience, de renforcer ses relations avec les pays partenaires et de participer plus directement aux réflexions sur l’avenir du travail en Afrique.

La 45ᵉ session ordinaire du CRADAT aura ainsi marqué un tournant pour le pays. En plus d’avoir accueilli les délégations africaines, Conakry repart avec une responsabilité institutionnelle de premier plan.

L’élection de Ramatoulaye Camara constitue une reconnaissance pour la Guinée. Mais elle engage aussi le pays à faire de cette confiance un véritable levier d’action. Car, au-delà du prestige lié à cette présidence, c’est bien la capacité des États africains à construire des administrations du travail plus efficaces, à protéger les travailleurs et à répondre aux défis de l’emploi qui se trouve aujourd’hui en jeu.