La junte militaire dirigée par le général Horta Nta m n’entend pas, pour l’heure, rétablir l’ordre constitutionnel. Les élections présidentielle et législatives, initialement prévues le 6 décembre 2026, sont désormais repoussées à novembre 2028.

La Guinée-Bissau est sous le contrôle des militaires depuis le 26 novembre 2025, date à laquelle ils ont renversé le président Umaro Sissoco Embalo et suspendu le processus électoral.

Pour justifier ce report, les autorités militaires évoquent « une insuffisance des conditions techniques, matérielles et financières » nécessaires à l’organisation des scrutins. Elles avancent également « la nécessité de garantir la légalité, la transparence, l’inclusion et la crédibilité du processus électoral ».

La junte prévoit par ailleurs d’organiser les premières élections municipales du pays en 2027. Une étape qu’elle présente comme nécessaire « pour institutionnaliser les pouvoirs locaux ».