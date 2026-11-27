À l’Assemblée nationale, mercredi 25 novembre, la ministre de l’Économie, des finances et du budget, Mariama Ciré Sylla, a défendu le projet de création du Fonds souverain de Guinée, en mettant l’accent sur les mécanismes de protection des ressources, l’encadrement des retraits et les dispositifs de contrôle destinés à garantir une gestion transparente et responsable de ce patrimoine national.

La protection des ressources, la limitation des retraits et le contrôle de la gestion du Fonds souverain de Guinée ont occupé une place importante dans l’intervention de Mariama Ciré Sylla devant les députés, lors de la plénière consacrée à l’examen et à l’adoption du projet de loi portant création de cette institution. Face aux préoccupations soulevées par les parlementaires, la ministre de l’Économie, des finances et du budget a défendu un dispositif censé préserver les actifs du Fonds contre les utilisations abusives et les pressions budgétaires.

Pour le gouvernement, la création du Fonds souverain ne doit pas se limiter à la mise en place d’un nouvel instrument financier. Elle doit également s’accompagner de garanties juridiques et institutionnelles capables d’assurer la pérennité des ressources issues de l’exploitation des richesses naturelles du pays.

« Le Fonds souverain constitue un patrimoine national dont les dirigeants sont les gestionnaires, pas les propriétaires », a déclaré Mariama Ciré Sylla.

Des retraits soumis à des conditions strictes

La question de l’utilisation des ressources du Fonds, notamment celles affectées à la stabilisation macroéconomique, a fait l’objet de précisions de la part de la ministre. Selon elle, les prélèvements ne pourront intervenir que dans des circonstances particulières, notamment en cas de baisse significative des recettes budgétaires liée à un choc exogène, de catastrophe naturelle, de calamité publique ou de crise économique ou financière majeure affectant les équilibres macroéconomiques.

Le gouvernement entend ainsi éviter que le Fonds souverain ne soit utilisé comme une source de financement ordinaire des dépenses de l’État.

« Le recours à ces ressources ne pourra intervenir que dans des situations particulières », a indiqué la ministre, précisant que les critères de déclenchement des retraits devront être définis, documentés et, dans la mesure du possible, quantifiables, afin de permettre une appréciation objective de la gravité des chocs et de leurs conséquences sur les finances publiques.

Ces retraits seront également soumis à plusieurs conditions cumulatives : une demande motivée et chiffrée de l’État, une justification publique, l’approbation du conseil d’administration du Fonds, une autorisation par une loi de finances ainsi qu’un plan de reconstitution des ressources.

Pour Mariama Ciré Sylla, cet encadrement vise à concilier la capacité de réaction de l’État face aux crises avec la nécessité de préserver les ressources du Fonds contre toute utilisation injustifiée.

Une protection renforcée de l’épargne intergénérationnelle

Au-delà de la stabilisation économique, la ministre a insisté sur la vocation intergénérationnelle du Fonds souverain, présentée comme l’une des raisons fondamentales de sa création. Il s’agit, selon elle, de permettre aux générations futures de bénéficier également des richesses naturelles exploitées aujourd’hui.

Le gouvernement a ainsi accueilli favorablement les propositions de la commission des lois visant à renforcer la protection du seuil minimal d’allocation de ce compartiment. Les retraits sur l’épargne intergénérationnelle devront être limités au strict nécessaire et ne pourront servir au financement ordinaire du budget de l’État.

« Notre ambition demeure de constituer un patrimoine financier dont la valeur et les revenus pourront bénéficier durablement aux générations futures », a affirmé la ministre, soulignant la volonté de protéger le capital et les revenus de ce compartiment contre les pressions budgétaires conjoncturelles.

Le Parlement et les institutions compétentes appelés à exercer leur contrôle

L’indépendance opérationnelle du Fonds ne signifie pas, selon la ministre, qu’il sera soustrait aux mécanismes de contrôle. Mariama Ciré Sylla a assuré que l’État actionnaire, le Parlement et les institutions compétentes disposeront des informations nécessaires pour apprécier la gestion des ressources confiées à l’institution.

Le Parlement recevra notamment les états financiers audités annuellement et pourra, s’il le juge nécessaire, constituer des commissions d’enquête. Le gouvernement entend également s’appuyer sur des audits indépendants, la publication des rapports annuels et des mécanismes de reddition de comptes pour renforcer la transparence de la gestion.

Cette architecture de contrôle, selon la ministre, doit permettre de préserver l’autonomie de gestion du Fonds tout en garantissant la responsabilité de ses dirigeants devant les institutions habilitées.

Des actifs protégés contre les risques juridiques et financiers

Les discussions avec la commission ont également porté sur la protection juridique des actifs affectés aux différents compartiments du Fonds, notamment au regard de l’unicité de sa personnalité juridique.

Le gouvernement a souscrit aux propositions visant à renforcer le cantonnement patrimonial des ressources, en particulier celles destinées à la stabilisation et à l’épargne intergénérationnelle, afin de les protéger contre les recours de créanciers liés aux autres activités ou compartiments du Fonds.

La ministre a par ailleurs évoqué d’autres dispositifs de sécurisation, notamment la prévention des conflits d’intérêts, la déclaration préalable des biens, la protection des lanceurs d’alerte et la saisine de la justice en cas de soupçon de fraude. Ces dispositions, a-t-elle indiqué, s’inscrivent dans le respect des principes de Santiago et des exigences de bonne gouvernance.

Un Fonds distinct du budget de l’État

Mariama Ciré Sylla a également tenu à clarifier la vocation du Fonds souverain, qui ne devra pas se substituer au budget national ni aux ministères sectoriels dans l’exécution des politiques publiques.

Les dépenses liées à la santé, à l’éducation, à la protection sociale et aux autres services publics continueront d’être prises en charge par le budget de l’État. Le Fonds, lui, interviendra comme un investisseur institutionnel, sur la base d’évaluations de la rentabilité, de la viabilité et des risques associés aux investissements.

« Cette distinction est fondamentale : le budget de l’État répond aux besoins de services publics, tandis que le Fonds souverain construit et fait fructifier le patrimoine financier de l’État », a-t-elle expliqué.

Dans le cadre de sa mission de développement, le Fonds pourrait notamment accompagner des investissements dans l’énergie, la transformation locale des ressources minières, les infrastructures logistiques à vocation commerciale, l’industrie manufacturière, les services productifs et l’agro-industrie.

Le gouvernement souhaite également que la politique d’investissement intègre des critères liés à la création d’emplois, à l’implication des PME guinéennes, au transfert de compétences, à l’équilibre territorial et à la prise en compte des enjeux environnementaux.

Si les garanties avancées par la ministre dessinent les contours d’un dispositif destiné à protéger et valoriser les ressources du Fonds souverain, leur efficacité dépendra, à terme, de leur traduction dans les textes, de leur application rigoureuse et de la capacité des institutions de contrôle à exercer pleinement leurs responsabilités.