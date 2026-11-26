Publireportage – La santé maternelle et la santé mentale des femmes ont été au cœur d’une table ronde organisée ce jeudi 26 novembre 2026 à Conakry, à l’initiative de la plateforme CANVAS Bridge Conversations. La rencontre a rassemblé des représentants d’institutions publiques, d’organisations internationales, du secteur de la santé, du monde universitaire, du secteur privé et de la société civile. Tous se sont retrouvés autour d’une même préoccupation : mieux prendre en compte le bien-être des femmes en Guinée et identifier des réponses concrètes aux difficultés auxquelles elles sont confrontées.

Car la santé des femmes ne se résume pas aux consultations médicales ou à l’accès aux traitements. Elle touche aussi à leur équilibre psychologique, à leur environnement familial et social, ainsi qu’à l’accompagnement dont elles ont besoin pendant la grossesse, l’accouchement et après la naissance. C’est cette approche globale qui a guidé les discussions, avec une attention particulière portée aux populations les plus vulnérables, aux inégalités d’accès aux soins, au manque de personnel qualifié et aux possibilités de collaboration entre les différents intervenants.

À l’origine de cette initiative, Djenab Barry, fondatrice et directrice générale de CANVAS Bridge Conversations, entend faire de ce cadre d’échange un espace de dialogue, mais surtout un point de départ pour des partenariats et des actions sur le terrain.

« Cette rencontre, c’est vraiment pour réunir les personnes et les organisations clés qui œuvrent dans ces domaines, afin de discuter des différents enjeux et de voir comment aller de l’avant pour collaborer de façon constructive. L’objectif est de trouver des pistes de collaboration, de proposer des activités et des actions concrètes », a-t-elle expliqué.

Plusieurs sujets ont ainsi été abordés, de la santé mentale des femmes à celle des hommes, en passant par les difficultés propres aux groupes vulnérables et aux populations vivant en milieu rural. La question du financement et l’implication des institutions ont également occupé une place importante dans les échanges.

« Nous avons parlé de beaucoup de thématiques, notamment la santé mentale des femmes, l’importance de la santé mentale des hommes, les couches vulnérables, sans oublier les personnes vivant dans les zones rurales. Nous avons également abordé la question du financement et le rôle des institutions qui ont manifesté leur volonté de collaborer avec nous », a-t-elle ajouté.

Pour Djenab Barry, la sensibilisation reste toutefois un préalable indispensable. Elle s’appuie aussi sur son propre parcours pour rappeler que les troubles psychologiques peuvent toucher tout le monde, indépendamment de son origine ou de son statut social.

« J’ai moi-même vécu une dépression. En tant que femme africaine et guinéenne, me retrouvant de l’autre côté en Angleterre, je pensais que cela ne pouvait pas m’arriver parce que, de toute façon, je suis noire, je suis forte. Il faut briser les barrières, parler de la stigmatisation, des tabous et vraiment sensibiliser la population », préconise-t-elle, convaincue que l’ignorance et les préjugés contribuent encore au silence qui entoure les problèmes de santé mentale.

Sur le terrain médical, le professeur Abdourahmane Diallo, gynécologue-obstétricien et enseignant à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, partage ce constat. Il rappelle que la santé mentale fait pleinement partie de la santé, même si elle reste encore trop peu intégrée dans les pratiques et les programmes sanitaires en Guinée.

Dans sa pratique, il observe notamment les répercussions psychologiques que peuvent entraîner certaines difficultés liées à la santé reproductive. L’infertilité, en particulier, expose de nombreuses femmes à des jugements et à des pressions qui dépassent largement le cadre médical.

« Prenez l’infertilité. Vous savez que chez nous, elle est beaucoup plus considérée comme étant un problème de femmes. Alors, ces femmes infertiles font souvent l’objet de stigmatisation, de discriminations. Souvent, ça crée des problèmes de conflits dans les familles et tout ça peut avoir des conséquences psychiatriques parfois très graves », a-t-il expliqué.

Face à ces situations, le spécialiste estime que les gynécologues et les autres professionnels de santé doivent être davantage impliqués dans le repérage des troubles psychologiques. Même s’ils ne sont pas tous formés à leur prise en charge, leur proximité avec les patientes leur donne, selon lui, une responsabilité particulière.

« C’est vrai que nous sommes gynécologues, nous ne sommes pas formés pour une prise en charge correcte, mais comme c’est nous qui sommes vraiment en contact avec les femmes, nous avons le devoir d’identifier les problèmes de santé mentale et de les adresser à quelqu’un qui peut les prendre en charge correctement », dit-il.

Il plaide ainsi pour que la santé mentale trouve une place plus importante dans la formation initiale et continue des professionnels de santé. Une nécessité d’autant plus pressante que le pays manque cruellement de spécialistes. Évoquant la disponibilité de seulement cinq psychiatres en Guinée, le professeur Diallo appelle à renforcer la formation, tout en améliorant les conditions de travail des praticiens.

Mais au-delà du diagnostic, il attend des autorités et des acteurs concernés des engagements qui se traduisent réellement sur le terrain.

« Les problèmes qui sont évoqués là, on les évoque depuis un bon moment, mais le problème, c’est qu’on ne prend pas toutes les dispositions qu’il faut pour changer cette situation », regrette-t-il.

Son impatience est encore plus manifeste lorsqu’il évoque le décalage entre les discussions et les réponses apportées aux difficultés soulevées.

« On dénonce, on parle des dysfonctionnements qui conduisent à cette situation. Mais les solutions, en fait, il n’y en a pas. Depuis ce matin, on ne fait que parler des problèmes. Je n’ai pas encore entendu de solutions concrètes. C’est de ça qu’on a besoin. »

La question de l’accompagnement psychologique a également été abordée sous l’angle du vécu quotidien des femmes. Mariame Diallo Kaloko, thérapeute et fondatrice du cabinet KMD Thérapies et Coaching, a notamment attiré l’attention sur les besoins émotionnels des femmes pendant la maternité. Une période souvent célébrée par l’entourage, mais durant laquelle les difficultés psychologiques de la mère passent parfois au second plan.

« Parfois, lorsqu’une femme devient maman, on célèbre la naissance, on fait des cadeaux et tout, mais on ne lui demande pas souvent : comment tu vas réellement ? C’est important de se pencher sur ce qu’elle ressent réellement et qu’elle sache qu’elle n’est pas seule », a-t-elle souligné.

Pour elle, cet accompagnement ne doit pas s’arrêter au cercle familial ou aux structures de soins. Les entreprises ont également leur part de responsabilité dans la prévention et la prise en charge des troubles psychologiques.

« Il faut pouvoir former, sensibiliser dans les entreprises, former, mais aussi que les entreprises ne viennent pas simplement faire des ateliers pour sensibiliser en une journée mais prennent à cœur la santé mentale et se mobilisent pour accompagner leurs employés à travers ce parcours et ce cheminement-là. […] Il faut aujourd’hui qu’on l’intègre même au côté assurance, comment on accompagne et que lorsqu’une personne souffre d’un trouble ou souffre, par exemple, de dépression, que des mesures pour l’accompagner en entreprise soient mises en place, et pas stigmatisée justement. »

L’enjeu concerne aussi le monde de l’éducation. Partenaire de la rencontre, Mamadou Aliou Diallo, Operations Manager chez K Company, une structure éducative, a rappelé que le bien-être psychologique joue un rôle important dans l’apprentissage et le développement des enfants.

« La santé mentale est transversale. Elle touche toutes les couches et toutes les zones. Elle demeure très importante. Il faut travailler à son amélioration pour que les apprenants puissent apprendre davantage et favoriser la réussite des élèves et l’épanouissement des enfants », a-t-il indiqué.

Il considère que les établissements scolaires doivent eux aussi être au cœur des efforts de sensibilisation. Les jeunes doivent pouvoir être informés et accompagnés à travers des initiatives adaptées à leur environnement, notamment les bibliothèques vivantes.

Pour expliquer les risques liés à l’accumulation des tensions et des émotions non exprimées, il prend l’image d’un ballon que l’on gonfle peu à peu. Une comparaison simple pour illustrer les conséquences que peut avoir le silence face aux difficultés psychologiques.

« Plus il y a d’air, plus il risque de s’éclater. Et donc, quand je parle du ballon, comprenez par là le stress, les peurs et tout ce qui arrive quand on n’explique pas, quand on ne parle pas autour de nous. Ça risque de nous faire de graves conséquences », a-t-il prévenu.

Au terme de cette rencontre, CANVAS Bridge Conversations entend désormais donner une suite aux différentes contributions recueillies. Les organisateurs prévoient de produire un rapport, d’identifier les priorités et de mettre en place un groupe de travail réunissant les acteurs concernés. Des programmes pilotes pourraient ensuite voir le jour autour des problématiques jugées les plus urgentes.

Reste désormais à transformer les pistes évoquées autour de la table en initiatives concrètes, dans un contexte où les besoins en matière de santé mentale demeurent importants et où les ressources spécialisées restent limitées.