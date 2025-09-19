Les membres de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum (ONASUR) ont prêté serment ce jeudi 18 septembre 2025 devant la Cour suprême, à la suite de leur nomination.

Koureissy Condé et ses collègues s’engagent en faveur d’un scrutin crédible. « Mon équipe et moi venons de prêter serment devant la plus haute juridiction de ce pays. Nous veillerons à ce que le processus électoral référendaire se déroule dans des conditions d’équité et de régularité, afin d’assurer la crédibilité de ce scrutin », a déclaré le président de l’ONASUR, Dr Sékou Koureissy Condé.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Justice ainsi que de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

Prenant la parole, Ibrahima Kalil Condé a rappelé que le processus de retour à l’ordre constitutionnel suit son cours normal.

Il a également souligné que les membres de l’ONASUR ont prêté serment « pour garantir la crédibilité du référendum constitutionnel », ajoutant que « cette prestation de serment constitue, en quelque sorte, la touche de légalité en application de l’acte de nomination émanant du pouvoir central ».