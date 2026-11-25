La retraite gouvernementale, ouverte le dimanche 21 novembre 2026 à Forécariah, a pris fin ce mardi. À l’occasion de la clôture des travaux, le Premier ministre, Bah Oury, a mis l’accent sur la cohésion, la solidarité et la nécessité d’une meilleure coordination entre les membres du gouvernement.

Dans son discours, le chef du gouvernement a d’abord salué « la forte mobilisation » des conseillers de la Présidence de la République. Il a également adressé ses remerciements aux équipes de la Primature et du Secrétariat général du gouvernement, ainsi qu’aux équipes techniques et logistiques et à l’ensemble des personnes mobilisées pour l’organisation et le bon déroulement de cette rencontre.

S’adressant aux membres de son équipe, Bah Oury a notamment salué leur disponibilité à se prêter à un exercice qu’il considère comme particulièrement exigeant pour une équipe gouvernementale.

« Mesdames et Messieurs les Ministres, je vous félicite. Vous avez accepté l’exercice le plus exigeant pour une équipe gouvernementale, celui de soumettre vos dossiers au regard de vos pairs. Vous l’avez fait avec franchise et avec loyauté », a-t-il déclaré.

Pour le Premier ministre, ces trois jours de travaux ont surtout permis de faire évoluer les méthodes de travail au sein du gouvernement. Il estime que les échanges ont mis en évidence l’interdépendance des différents départements et l’importance d’une action publique mieux coordonnée.

« Chacun a pu constater que le succès de son département dépend de l’action de ses collègues, et que les ministères gagnent à préparer leurs projets avec les organismes chargés d’en suivre l’exécution. Nous en repartons aujourd’hui de cette retraite en Gouvernement solidaire de chacune de ses décisions. Des questions que chaque administration traitait isolément ont été confrontées, hiérarchisées et orientées vers leur règlement. Une exigence commune s’en dégage, celle d’un État qui prépare avant de s’engager ».

Bah Oury a également annoncé un suivi plus rigoureux des projets publics. Avant la fin de l’année, les blocages rencontrés dans leur mise en œuvre feront ainsi l’objet d’un examen, ministère par ministère.

Il a par ailleurs annoncé qu’à partir de 2027, le budget-programme devra associer chaque crédit à un responsable clairement identifié et à un résultat mesurable.

« En 2027, le budget programme liera chaque crédit à un responsable et à un résultat mesurable. Les instructions seront suivies jusqu’à leur complète exécution », a-t-il précisé.

Dans cette même logique, les lettres de mission prévues au début de l’année 2027 devront permettre de traduire les priorités communes du gouvernement en engagements concrets pour chaque département. Leur mise en œuvre sera suivie par le Secrétariat général du gouvernement, en coordination avec le Cabinet de la Primature.

Le chef du gouvernement a, de son côté, pris l’engagement de s’impliquer directement dans le règlement des difficultés qui pourraient entraver l’exécution des décisions.

« Je veillerai personnellement à ce que tout blocage porté à ma connaissance reçoive un arbitrage », a-t-il promis.

En clôturant son intervention, Bah Oury a toutefois rappelé que la cohésion gouvernementale et les méthodes de travail ne constituent pas, à elles seules, une garantie d’efficacité. Pour lui, l’action de l’exécutif doit également s’inscrire dans une vision claire et durable, capable de guider les décisions au-delà des urgences du quotidien.

« Une équipe soudée et une méthode partagée ne suffisent pas à conduire une nation. Il faut encore un cap qui survive aux urgences, une référence à laquelle rapporter chacune de nos décisions. Nous quittons cette retraite avec cette boussole. »