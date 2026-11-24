Dans sa sentence rendue ce 24 novembre 2026, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé la décision du Jury d’appel de la CAF qui avait attribué la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert. Pour justifier son verdict, la formation arbitrale s’est notamment appuyée sur le pouvoir de l’arbitre central, l’interprétation des articles 82 et 84 du règlement de la compétition ainsi que la doctrine du « field of play ». Voici les principaux arguments qui ont motivé cette décision.

Le feuilleton judiciaire de la CAN 2025 a connu son dénouement ce mardi 24 novembre. Saisi par la Fédération sénégalaise de football (FSF), le Tribunal arbitral du sport a donné raison aux champions d’Afrique en annulant la décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), rendue le 17 mars dernier. Mais au-delà du verdict, quels sont les arguments qui ont conduit les arbitres de Lausanne à cette décision ?

Pour comprendre la sentence du TAS, il faut revenir sur les circonstances de la finale du 18 janvier 2026 entre le Sénégal et le Maroc, mais surtout sur les dispositions réglementaires qui ont alimenté le contentieux entre les deux fédérations.

Le pouvoir de décision de l’arbitre central

C’est l’un des principaux arguments retenus par le TAS. Au cœur du litige, la décision de l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala de permettre la reprise de la rencontre après le retour des joueurs sénégalais sur la pelouse.

Pour le Tribunal, cette décision relevait pleinement de l’autorité de l’officiel chargé de diriger la rencontre. En s’appuyant sur la Loi 5 des Lois du jeu de l’IFAB et l’article 23.10 du règlement de la CAN, la formation arbitrale rappelle que l’arbitre dispose du pouvoir exclusif de décider de la suspension ou de l’arrêt définitif d’un match.

Dans sa sentence, le TAS précise « L’arbitre est le seul juge du bon déroulement du match. »

L’instance estime ainsi qu’en sifflant la reprise du jeu à la 109e minute, après le retour des Sénégalais, Jean-Jacques Ndala avait considéré que les conditions permettant de poursuivre la rencontre étaient réunies.

Le Tribunal relève également que les deux équipes avaient manifesté leur volonté de reprendre le match. Les Sénégalais étaient revenus sur la pelouse tandis que les Marocains souhaitaient exécuter le penalty qui venait de leur être accordé.

Le rapport officiel de l’arbitre a également pesé dans l’analyse. Celui-ci avait qualifié l’interruption de « arrêt de jeu temporaire ». Un élément qui a conforté le TAS dans son interprétation des événements.

Le retrait temporaire ne « signifie pas un abandon définitif »

C’est le deuxième argument majeur de la décision. Le Maroc s’appuyait notamment sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN pour réclamer le forfait du Sénégal. Ces dispositions prévoient des sanctions contre une équipe qui se retire de la compétition, ne se présente pas à un match, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire sans autorisation de l’arbitre.

Pour la partie marocaine, le départ des joueurs sénégalais après l’attribution du penalty constituait une infraction consommée dès leur sortie du terrain, indépendamment de leur retour quelques minutes plus tard.

Le TAS a adopté une autre interprétation. il relève que les différentes situations énumérées dans l’article 82 présentent « un caractère définitif inhérent à l’action qui est visée ».

Autrement dit, pour les arbitres, le règlement vise des situations de retrait définitif, et non une interruption temporaire suivie d’une reprise de la rencontre.

Le Tribunal renforce son raisonnement en s’appuyant sur le titre du chapitre dans lequel figure cet article : « Retraits ». Il considère que cette formulation conforte l’idée d’une situation définitive.

L’article 84 a également été déterminant. Celui-ci fait référence à « l’arrêt du match » pour déterminer le score à retenir en cas de forfait. Pour le TAS, cette disposition confirme que le mécanisme du forfait est destiné aux rencontres qui ne peuvent pas aller à leur terme et aboutir à un résultat sportif.

Or, la finale de Rabat avait repris et s’était achevée sur une victoire sénégalaise (1-0).

La doctrine du « Field of Play » protège la décision arbitrale

Autre élément déterminant : la doctrine du « field of play », que l’on peut traduire par « terrain de jeu ». Ce principe juridique, régulièrement appliqué dans la jurisprudence sportive, limite la possibilité pour les instances arbitrales de revenir sur les décisions prises par les officiels pendant une compétition.

Le TAS explique que « ces décisions doivent être respectées, sauf notamment en cas de fraude, de mauvaise foi, d’arbitraire ou d’erreur de droit ».

Dans cette affaire, la Fédération royale marocaine de football estimait que la reprise du match était entachée d’arbitraire et que l’arbitre avait commis une erreur dans l’application du règlement.

Mais la formation arbitrale n’a pas retenu ces arguments. Après examen des circonstances, elle a conclu que l’officiel n’avait commis aucune erreur de droit et que sa décision n’était pas arbitraire.

Dans son verdict, le TAS considère que la décision de reprendre le match relève de la doctrine du « field of play » et qu’il ne peut donc pas la réexaminer.

Le TAS condamne néanmoins le comportement des Sénégalais

Si la décision est favorable au Sénégal, le Tribunal n’a pas pour autant validé l’attitude des joueurs qui avaient momentanément quitté la pelouse pour protester contre la décision arbitrale.

Dans sa sentence, il tient à rappeler que ce comportement est contraire aux valeurs du football et qu’il convient de le décourager fortement. Dans sa décision, la formation arbitrale mentionne: « Un tel comportement est contraire à l’esprit du jeu et à toutes les valeurs que défend le football. »

Le TAS précise cependant que les éventuelles sanctions disciplinaires liées à ces agissements relèvent de procédures distinctes. Il rappelle notamment que la CAF avait déjà prononcé des sanctions contre la Fédération sénégalaise, son sélectionneur Pape Thiaw et certains joueurs après les incidents de la finale.

Cette distinction est essentielle : le Tribunal ne s’est pas prononcé sur l’innocence disciplinaire des acteurs sénégalais, mais sur la validité de la décision de retirer le titre au Sénégal et d’attribuer la victoire au Maroc.

Une décision de la CAF finalement annulée

Au terme de son analyse, la formation arbitrale a estimé que la décision de l’arbitre de reprendre la rencontre devait être respectée et que les conditions permettant de déclarer le Sénégal forfait n’étaient pas réunies.

Dans le dispositif de sa sentence, le TAS décide « d’admettre le présent appel, d’annuler la Décision Attaquée et de confirmer la décision rendue par le Jury Disciplinaire de la CAF en date du 11 février 2026».

Une conclusion qui rétablit le résultat acquis sur le terrain le 18 janvier dernier. Le Sénégal conserve ainsi son titre de champion d’Afrique 2025 et sa deuxième couronne continentale, après celle remportée en 2022 au Cameroun.