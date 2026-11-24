Publireportage – La première édition du Salon de la farine, de la boulangerie et de la pâtisserie de Guinée s’est ouverte ce mardi 24 novembre 2026 à la Bluezone de Kaloum, à Conakry. Pour ce rendez-vous qui réunit les professionnels du secteur pendant quatre jours, Les Moulins d’Afrique (LMA), filiale du groupe SONOCO, ont choisi de s’engager en qualité de sponsor Diamant. À travers ce partenariat, l’entreprise entend apporter son soutien à cette initiative portée par Vision Pub Guinée et By Issa, tout en réaffirmant sa volonté d’accompagner les acteurs de la boulangerie et de la pâtisserie. Un engagement mis en avant par Alhassane Sow, directeur assurance qualité de Les Moulins d’Afrique, lors de la cérémonie d’ouverture.

Dans son intervention, le représentant de la société a d’abord salué le travail des organisateurs et l’importance de cette première édition pour les professionnels du secteur. “Je voudrais tout d’abord adresser nos sincères félicitations aux organisateurs pour cette belle initiative qui réunit les acteurs d’une filière essentielle à notre économie et à notre quotidien. Ce salon représente bien plus qu’un rendez-vous professionnel. Il constitue une occasion privilégiée de valoriser notre savoir-faire, de favoriser les échanges, de promouvoir l’innovation et surtout de réfléchir ensemble aux perspectives de développement de la boulangerie et de la pâtisserie dans notre pays”, a indiqué Alhassane Sow.

Il a ensuite rappelé la place de la farine dans les activités de boulangerie et de pâtisserie, tout en soulignant le rôle des différents intervenants de cette chaîne de valeur, à laquelle contribue quotidiennement son entreprise. “Derrière chaque baguette de pain, chaque viennoiserie, chaque création pâtissière, il y a des femmes et des hommes, des compétences, des entreprises et toute une chaîne de valeur. C’est à cette chaîne de valeur que Les Moulins d’Afrique, filiale de Groupe Sonoco, contribue au quotidien”, a ajouté M. Sow.

À travers sa marque AGB, Les Moulins d’Afrique proposent une gamme de farines de blé destinée aux besoins des professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie. Pour l’entreprise, cette offre s’inscrit dans une démarche d’accompagnement qui va au-delà de la simple mise à disposition de produits.

“Nous proposons une gamme variée de farines de blé conçues pour répondre aux différents besoins des professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie. Notre volonté est d’offrir à nos partenaires des produits de qualité adaptés à leurs exigences et à l’évolution de leur métier. Cette diversité constitue l’une de nos forces et traduit notre engagement à accompagner les professionnels, quels que soient leurs besoins de production, dans la recherche de la qualité, de régularité et de la performance”.

Alhassane Sow a également insisté sur la proximité que l’entreprise souhaite entretenir avec ses partenaires, notamment les boulangers, les pâtissiers et les distributeurs. Un engagement qui justifie, selon lui, le soutien apporté à ce salon.

“Nous sommes convaincus que notre réussite est étroitement liée à celle de nos boulangers, pâtissiers, distributeurs et de l’ensemble des professionnels qui nous font confiance. C’est pourquoi nous accordons une importance particulière à la proximité avec nos partenaires, à l’écoute de leurs préoccupations et à la recherche des solutions adaptées à leur réalité. Cette volonté d’accompagnement se traduit notamment par des initiatives destinées à renforcer les capacités de nos partenaires”.

Le choix de Les Moulins d’Afrique de s’associer à cette première édition en tant que sponsor Diamant traduit ainsi leur volonté de prendre part aux initiatives qui contribuent à la promotion et au développement des métiers de la boulangerie et de la pâtisserie. “A ce titre, en tant que partenaire et sponsor diamant de cet événement, notre conviction illustre est d’accompagner l’avenir, pas seulement la farine, mais aussi de créer les conditions de vie et de réussite de ceux qui font vivre la vie”. Pour le responsable, ce partenariat prend tout son sens au regard des opportunités qu’offre le secteur, notamment en matière de création d’emplois et de valeur ajoutée pour les jeunes et les femmes. Il a toutefois rappelé que la formation, la professionnalisation des métiers, l’amélioration des équipements et les conditions d’approvisionnement restent des défis importants. “L’accès à la formation, la professionnalisation des métiers, l’amélioration des équipements, les conditions d’approvisionnement et la structure d’action des activités. Les Moulins d’Afrique en tant que partenaire est à rendez-vous pour ce processus. Nous croyons profondément à la nécessité de renforcer les synergies entre les industriels, les artisans, les organisations professionnelles, les institutions de formation et les pouvoirs publics. C’est ensemble que nous pourrons encourager l’émergence de nouveaux entrepreneurs, améliorer la compétitivité de nos entreprises et construire une filière plus forte, plus moderne et plus durable”, a-t-il martelé.

Revenant sur la portée de leur participation, Alhassane Sow a présenté le salon comme un cadre d’échanges et de rencontres, mais aussi comme une occasion pour Les Moulins d’Afrique de renouveler leur confiance aux professionnels du secteur. “Ce Salon offre une belle opportunité de dialogue, de partage d’expériences et de création de partenariats. En accompagnant cette première édition, en qualité de sponsor Diamant, Les Moulins d’Afrique réaffirment leur confiance dans le potentiel de notre industrie agroalimentaire et leur engagement aux côtés des acteurs de la boulangerie et de la pâtisserie. Notre ambition est de poursuivre le développement de notre offre, renforcer notre proximité avec les professionnels et de contribuer à notre niveau, à la transformation et à la modernisation de la filière”.

À l’occasion de cette première édition, le représentant de Les Moulins d’Afrique a enfin exprimé le souhait de voir le salon s’installer durablement dans le paysage professionnel guinéen. Il a réitéré la disponibilité de son entreprise à accompagner les organisateurs et les différents acteurs. “Continuons à travailler ensemble pour faire grandir nos métiers, valoriser notre savoir-faire et gagner la confiance de nos partenaires. Votre réussite est au cœur de notre engagement car aux Moulin d’Afrique nous sommes convaincus que l’avenir de notre filière se construit ensemble avec le slogan AGB le partenaire de Boulanger”, a-t-il conclu.

En s’engageant comme sponsor Diamant de ce rendez-vous, Les Moulins d’Afrique confirment leur volonté de soutenir les initiatives de promotion de la filière et de renforcer leur accompagnement auprès des professionnels de la boulangerie et de la pâtisserie. Le salon se poursuit jusqu’au 27 novembre avec plusieurs activités et quatre panels thématiques.