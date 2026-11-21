Le délai constitutionnel est dépassé d’un moi et une semaine. Pourtant, le gouvernement guinéen n’a toujours pas transmis à l’Assemblée nationale le projet de loi de finances (PLF) 2027.

Le calendrier constitutionnel encadre strictement le dépôt du projet de loi de finances. « L’Assemblée nationale est saisie par le Premier ministre du projet de loi de finances, au plus tard le 15 octobre », dispose l’article 124 de la Constitution.

En vertu de cette disposition, le Premier ministre, Bah Oury, aurait dû transmettre le projet de budget 2027 au Parlement au plus tard le 15 octobre dernier.

Une fois saisie, l’Assemblée nationale dispose jusqu’au 31 décembre pour examiner et adopter le texte.

Du côté du Parlement, plusieurs sources ont confirmé à Guinee360 le retard dans le dépôt du projet de loi de finances 2027.

Pendant ce temps, le gouvernement en est encore à l’étape de la présentation des avant-projets de budget par les départements ministériels et les institutions. « Du 16 au 20 novembre 2026, 37 ministères et institutions présentent et défendent leurs avant-projets de budget devant les équipes du ministère de l’Économie, des Finances et du Budget (MEFB), dans le cadre de la préparation de la Loi de Finances 2027 », a indiqué le Service d’information du gouvernement.

Le projet de loi de finances rectificative 2026 a été adopté le samedi 7 novembre dernier. Il prévoit des recettes de 60 064,47 milliards de GNF, contre des dépenses de 67 925,87 milliards de GNF, soit un déficit de 7 861,40 milliards de GNF (2,01 % du produit intérieur brut).

Pour rappel, “pour des circonstances exceptionnelles”, notamment liées aux élections, le gouvernement dirigé par Bah Oury avait été empêché de déposer le projet de loi de finances initiale 2026 dans les délais prévus par la Constitution.