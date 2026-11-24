Après le verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS), la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ne compte pas en rester là. Quelques heures après la décision rendue ce mardi 24 novembre 2026 à Lausanne, l’instance marocaine a exprimé sa surprise et annoncé son intention d’explorer toutes les voies de recours juridiques disponibles. Le feuilleton de la CAN 2025 prend ainsi une nouvelle dimension, alors que le Sénégal est désormais officiellement déclaré vainqueur de la compétition.

Nouveau rebondissement dans le litige autour de la finale controversée de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations. Alors que les célébrations se poursuivent dans le camp sénégalais, le Maroc affiche sa contestation et laisse entrevoir une nouvelle bataille judiciaire.

La FRMF dénonce des faits susceptibles de compromettre la procédure

Dans un communiqué officiel, la FRMF indique avoir pris acte de la décision du TAS concernant l’appel introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la décision de la Commission d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), relative à la finale de la CAN 2025.

L’instance marocaine dénonce notamment l’absence de suites données à sa demande d’ouverture de poursuites judiciaires concernant des faits qu’elle estime susceptibles de compromettre l’intégrité et la crédibilité de la procédure arbitrale. Elle pointe particulièrement une communication entre l’arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, intervenue, selon elle, 48 heures avant le prononcé de la décision.

Par ailleurs, la FRMF estime que le TAS n’a pas suffisamment pris en considération les récentes orientations de l’International Football Association Board (IFAB) et de la FIFA concernant les joueurs qui quittent le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ainsi que les responsabilités disciplinaires et les sanctions qui peuvent en découler.

Le Tribunal fédéral suisse, ultime recours du Maroc ?

Face à cette décision, la Fédération royale marocaine affirme vouloir utiliser « tous les recours légaux disponibles » pour la contester.

Dans cette perspective, le Tribunal fédéral suisse constitue une voie de recours envisageable contre la sentence du TAS. Le Tribunal Fédéral Suisse est la seule juridiction compétente pour examiner un recours contre une sentence du TAS dans le cadre de l’arbitrage international.

Toutefois, le recours ne permet pas de rejuger le fond de l’affaire. Il doit reposer sur des motifs juridiques précis, notamment une éventuelle irrégularité dans la composition du tribunal arbitral ou une violation du droit d’être entendu. La FRMF devra donc étayer ses arguments pour espérer obtenir une annulation de la sentence.

Pour l’heure, l’instance marocaine n’a communiqué aucune échéance concernant un éventuel recours devant cette juridiction.

Le feuilleton judiciaire autour de la finale de la CAN 2025 est donc loin de connaître son épilogue. Après plusieurs mois de contestations et de procédures, la décision du TAS ouvre la voie à une nouvelle étape dans le bras de fer juridique entre les deux fédérations.