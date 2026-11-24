Publireportage – L’éducation, l’autonomisation des femmes et le renforcement des collectivités locales sont au cœur des actions sociales de RUSAL/CBK. Le 19 novembre 2026, à Foulayah, dans la sous-préfecture de Friguiagbé, la Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK) a franchi une nouvelle étape dans cet engagement. Elle a procédé à l’inauguration d’une école primaire et à la remise de dons financiers et matériels à quatre communes rurales de la préfecture de Kindia, a constaté un journaliste de Guineematin.com sur place.

La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables de RUSAL/CBK, des autorités préfectorales, communales et religieuses, ainsi que des représentants des communautés bénéficiaires. Elle a été marquée par deux événements importants, dont le premier était la remise d’appuis financiers et matériels aux communautés de Friguiagbé, Mambia, Samaya et Damakania. Des appuis qui ciblent les activités agricoles féminines, le fonctionnement des administrations locales et l’éducation, a indiqué Daniil Yushkov, directeur des ressources humaines de RUSAL/CBK.

« Dans le cadre de nos actions sociales volontaires pour l’année 2026, nous mobilisons une enveloppe globale de près de 100 millions de francs guinéens destinée à trois domaines prioritaires. Nous apportons une aide financière à 12 groupements agricoles féminins pour leur permettre d’acquérir des semences, de l’engrais, et de développer leurs activités agricoles. Nous remettons également des matériels de bureau aux maires et aux sous-préfectures des quatre communes afin d’améliorer leurs conditions de travail et les services rendus aux citoyens. Nous offrons enfin des fournitures scolaires, du matériel pédagogique aux élèves et aux enseignants de Friguiagbé afin de soutenir les familles et améliorer les conditions d’apprentissage », a-t-il expliqué.

Ces soutiens visent à encourager les activités génératrices de revenus portées par les femmes, à renforcer les capacités des collectivités locales et à accompagner les acteurs de l’éducation dans leur mission.

Le deuxième événement de cette journée a été l’inauguration de la nouvelle école primaire de Foulayah. Composé de trois salles de classe, d’un bureau de direction et d’un bloc de latrines, l’établissement vient renforcer l’offre éducative dans la localité et rapprocher davantage les enfants de leur lieu d’apprentissage. Il s’agit de la deuxième école construite par RUSAL/CBK dans la commune rurale de Friguiagbé, après celle de Balaya. Réalisée dans le cadre des actions sociales volontaires de RUSAL/CBK, cette infrastructure représente un investissement de près de 300 millions de francs guinéens.

« Nous sommes heureux de mettre aujourd’hui cette nouvelle école à la disposition des enfants de Foulayah. Nous sommes convaincus qu’avec l’engagement des enseignants, des parents et des autorités locales, elle servira durablement les enfants de Foulayah et les générations futures. Chers élèves, travaillez bien, écoutez vos enseignants et soyez curieux », a lancé Daniil Yushkov, avant d’adresser ses vœux de réussite aux élèves, afin qu’ils deviennent la fierté de leurs familles et de la Guinée.

Représentant le préfet de Kindia à cette cérémonie, Amara Kébé, directeur préfectoral du Plan, de la Coopération et du Développement, a salué la portée de ces initiatives, qu’il considère comme un investissement déterminant pour l’avenir du pays.

« Quiconque donne une école, il aurait tout donné. La première richesse d’une nation, c’est l’éducation de sa jeunesse. Et qui parle d’éducation, parle forcément de formation. Les enfants qui sont là aujourd’hui, dans quelques années, il y aura des ingénieurs parmi eux, il y aura des ministres parmi eux, il y aura peut-être même des présidents de la République parmi eux. Donc, aider à former l’élite de demain, c’est apporter un coup de main important à l’évolution socio-économique de notre pays. Donc, nous sommes contents à plus d’un titre », a-t-il déclaré.

Le représentant du préfet a ensuite invité les autorités locales et les bénéficiaires à veiller à la préservation de l’école, à l’entretien de ses équipements et à l’utilisation responsable des matériels mis à leur disposition, afin que ces investissements profitent durablement aux communautés.

Pour la commune rurale de Friguiagbé, cette nouvelle infrastructure répond à un besoin réel. Le maire, Naby Laye Soumah, a précisé que l’école compte actuellement 170 élèves, dont 90 filles et 80 garçons, encadrés par six enseignants, parmi lesquels quatre titulaires et deux contractuels.

« La CBK n’est pas à sa première expérience en matière d’accompagnement de nos collectivités. Elle multiplie les réalisations en termes d’infrastructures et de dons, entre autres : des forages, des écoles, des postes de santé, des kits scolaires et des fournitures de bureau offerts chaque année à nos communes », s’est-il réjoui.

De son côté, la directrice de l’école, Fanta Cissoko, a souligné que cette réalisation représente un véritable soulagement pour les élèves et leurs familles, notamment ceux de la communauté de Samou-Sarakoléah.

« Avant, les élèves parcouraient jusqu’à 3 kilomètres sous le soleil ou la pluie pour aller étudier. La société RUSAL/CBK a enlevé nos enfants dans cette difficulté. Ils ne vont plus marcher sur une distance de 3 kilomètres sous le chaud soleil pour aller étudier, l’école est tout près d’eux maintenant. Donc, c’est un grand soulagement pour nous. La communauté de Samou-Sarakoléah est très contente de ce don offert par la société », a-t-elle témoigné.