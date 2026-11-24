Le long feuilleton de la CAN 2025 est enfin à son épilogue. Dix mois après une finale controversée à Rabat, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché ce mardi 24 novembre le litige opposant le Sénégal au Maroc. Les Lions de la Téranga sont déclarés vainqueurs de la 35ᵉ édition de la CAN. Ils récupèrent ainsi leur deuxième couronne continentale, initialement remportée sur le terrain le 18 janvier dernier.

Après 120 minutes de jeu sur le terrain et 311 jours de bataille juridique, c’est la fin d’un long feuilleton judiciaire qui aura tenu le football africain en haleine pendant plusieurs mois. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu sa décision dans le litige opposant la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la Confédération africaine de football (CAF) et à la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Saisi par la FSF après la décision controversée du jury d’appel de la CAF du 17 mars 2026, le TAS devait se prononcer sur le retrait du titre de champion d’Afrique au Sénégal, au profit du Maroc, déclaré vainqueur sur tapis vert (3-0).

Après une audience à huis clos organisée le 8 octobre à Lausanne, en Suisse, les arbitres ont finalement tranché ce mardi 24 novembre. Le feuilleton judiciaire de cette CAN 2025 connaît ainsi son dénouement.

Les Sénégalais sont déclarés vainqueurs de la 35ᵉ coupe d’Afrique des Nations. Ils décrochent ainsi leur deuxième trophée continental après celui remporté en 2022, au Cameroun.

C’est la fin d’une finale assez controversée disputée à la fois sur la pelouse de Rabat mais aussi dans les instances du football. Cet épisode de la CAN 2025 aura marqué l’histoire du football africain.