Membres du gouvernement, conseillers du président de la République et hauts responsables de l’administration sont réunis à Forécariah, du 22 au 24 novembre 2026, à l’occasion de la retraite gouvernementale.

Organisée conjointement par la Primature et le Secrétariat général du gouvernement autour du thème « Renforcer la cohésion, la coordination et l’efficacité de l’action gouvernementale », cette rencontre de trois jours doit permettre de faire le bilan de l’action gouvernementale et de définir les priorités pour l’année 2027.

L’objectif est notamment de mieux aligner les actions des différents départements sur les ambitions du programme Simandou 2040. C’est dans ce sens que Benoît Kamano, ministre secrétaire général du gouvernement, a rappelé les enjeux de cette rencontre.

« Le gouvernement quitte le rythme des urgences pour regarder ensemble ce qu’il a accompli, ce qui bloque, ce qu’il s’engage à livrer. Notre cap est fixé. Le programme Simandou 2040, adopté le 5 mars 2026 avec ses cinq piliers et sa première vague 2026-2030. Notre organisation l’est aussi », a-t-il indiqué.

À l’ouverture des travaux, le Premier ministre Bah Oury a, lui aussi, insisté sur la nécessité de donner un nouvel élan à l’action gouvernementale et de mieux préparer les échéances de 2027. « Nous nous réunissons aujourd’hui pour donner à notre action collective une nouvelle force et préparer les conditions de notre réussite en 2027 », a-t-il déclaré.

Pour le chef du gouvernement, cette retraite doit être l’occasion de faire un état des lieux sans complaisance, d’identifier les difficultés qui freinent l’action publique et de prendre des engagements réalistes. Il a également salué les efforts fournis par les membres de son équipe, tout en les invitant à maintenir leur mobilisation.

« Je connais les contraintes auxquelles vous faites face et l’énergie que vous consacrez à vos missions. Je vous encourage à poursuivre cet engagement. Nous avons des acquis à consolider, des compétences à mieux réunir et une confiance collective à renforcer. »

Au-delà du bilan, Bah Oury entend faire de cette rencontre un point de départ pour transformer les méthodes de travail au sein de l’administration. Il estime que les initiatives dispersées, les concertations tardives et les décisions dont l’application reste incertaine ne peuvent plus constituer le mode de fonctionnement de l’exécutif.

« Cette retraite doit marquer la fin d’une époque dans nos méthodes de travail et ouvrir un nouveau départ. Il nous appartient de mettre fin à la dispersion des initiatives, aux concertations trop tardives et aux décisions dont l’exécution demeure incertaine. Nous sommes ici pour construire une manière de gouverner de manière plus cohérente, plus méthodique et plus efficace. »

Le Premier ministre a également tenu à rappeler que la réussite de l’action gouvernementale repose sur la solidarité entre les départements ministériels. Pas question, selon lui, de laisser les difficultés d’un ministère relever de sa seule responsabilité lorsque d’autres peuvent contribuer à les résoudre.

« Il n’y a qu’un seul gouvernement au service d’une même ambition nationale, sous l’autorité de son Excellence M. le Président de la République. Chaque ministre porte une responsabilité propre et contribue à la réussite de l’ensemble. La difficulté d’un département concerne tous ceux dont l’intervention peut permettre de la résoudre. Cette unité exige de la discipline, le partage de l’information et le respect des arbitrages. »

L’heure de la reddition des comptes des ministres

Cette retraite intervient dans un contexte marqué par une exigence accrue de redevabilité au sein de l’exécutif. Lors du Conseil des ministres du jeudi 19 novembre 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a demandé aux membres du gouvernement de rendre compte de leurs résultats.

Chaque ministre devra ainsi se présenter, au début de l’année 2027, sur les antennes de la RTG afin de faire le point sur l’état d’avancement des projets et des réformes du programme Simandou 2040 relevant de son département.

L’exercice devra notamment porter sur le taux d’exécution physique et financière de chaque projet, ainsi que sur les dates prévisionnelles d’achèvement des travaux en cours.

Le chef de l’État a insisté sur la qualité des informations qui seront communiquées au public, exigeant des « données précises, vérifiables et présentées avec sincérité ».

Le gouvernement réorganisé en quatre pôles

En parallèle de cette exigence de résultats, l’exécutif mise sur une meilleure organisation de son fonctionnement. Le gouvernement guinéen a ainsi été structuré autour de quatre grands pôles, dans le but de renforcer la coordination entre les ministères et de faciliter la mise en œuvre des priorités nationales.

Il s’agit des pôles « Souveraineté et Gouvernance », « Économie et Transformation productive », « Infrastructures et Développement durable » et « Capital humain et Solidarité ».

L’enjeu de la retraite gouvernementale est donc de passer des orientations aux résultats concrets. Les conclusions de cette retraite devront notamment permettre de préciser les responsabilités, de mieux coordonner les interventions ministérielles et de préparer l’évaluation des engagements gouvernementaux en 2027.