Le gouvernement guinéen entame, ce dimanche 22 novembre 2026, une nouvelle retraite gouvernementale à Forécariah. Prévue jusqu’au 24 novembre, cette rencontre de trois jours réunit les membres de l’équipe gouvernementale ainsi que plusieurs responsables d’institutions stratégiques, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement.

Organisée autour du thème « Renforcer la cohésion, la coordination et l’efficacité de l’action gouvernementale », cette retraite vise notamment à évaluer les performances de l’action publique au cours de l’année 2026 et à définir les grandes orientations gouvernementales pour 2027.

Selon le communiqué du Service d’information du gouvernement, cette rencontre constitue un cadre de concertation stratégique et de prise de décisions collectives, conformément aux orientations du président de la République, Mamadi Doumbouya.

« Elle vise à dresser un bilan partagé de l’action gouvernementale en 2026, à identifier les principaux défis liés à la mise en œuvre des politiques publiques et à renforcer les mécanismes de coordination entre les ministères, notamment à travers les quatre pôles gouvernementaux », précise le communiqué.

Les échanges porteront également sur l’accélération de la mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. La mobilisation des ressources, l’amélioration de la qualité des investissements publics et le renforcement de l’efficacité des services publics figurent aussi parmi les principaux sujets inscrits à l’ordre du jour.

Mais au-delà du bilan de l’année en cours, cette rencontre entend surtout préparer la prochaine année budgétaire et administrative. « La retraite permettra surtout de définir les priorités gouvernementales pour 2027, de consolider les engagements ministériels et de renforcer les mécanismes de suivi et d’évaluation des instructions et décisions gouvernementales », souligne le document.

Une démarche qui n’est pas une première

Cette nouvelle rencontre s’inscrit dans une démarche déjà engagée par les autorités guinéennes. En effet, ce n’est pas la première fois que le gouvernement organise une retraite gouvernementale. Ces cadres de concertation ont déjà été mis à contribution pour renforcer la cohésion de l’équipe gouvernementale, harmoniser les méthodes de travail et améliorer le suivi des politiques publiques.

Reste désormais à savoir dans quelle mesure les conclusions de cette nouvelle retraite se traduiront en actions concrètes, alors que les attentes des populations demeurent importantes en matière de gouvernance, de services publics et d’amélioration des conditions de vie.

À travers cette initiative, l’exécutif affirme vouloir renforcer la responsabilité collective des ministres dans l’application des décisions et faire en sorte que les orientations nationales produisent des résultats tangibles pour les citoyens.