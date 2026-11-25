Après près de cinq années de procédure et d’accusations liées à un présumé détournement de plus de 200 milliards de francs guinéens dans l’affaire dite « Nabaya­gate », l’ancienne ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Zénab Dramé, obtient une ordonnance de non-inculpation de la Chambre de l’instruction de la CRIEF, rendue le 30 septembre 2026. Dans une déclaration à la presse publiée ce mercredi 25 novembre, son collectif d’avocats présente cette décision comme une victoire du droit et une réhabilitation de son honneur, tout en annonçant la possibilité de poursuites contre les auteurs présumés des campagnes de diffamation et de dénonciation calomnieuse.