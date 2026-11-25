Le Maroc n’a peut-être pas encore dit son dernier mot dans le feuilleton judiciaire de la CAN 2025. Après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), rendue le mardi 24 novembre 2026 à Lausanne, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dispose encore d’une ultime possibilité pour contester le verdict : saisir le Tribunal fédéral suisse. Mais cette démarche, strictement encadrée par le droit suisse, pourrait-elle changer l’issue de cette affaire?

Le Tribunal fédéral suisse, dernière porte juridique

Après avoir exprimé sa surprise et sa contestation face à la décision du TAS, la FRMF a annoncé son intention d’utiliser « tous les recours légaux disponibles ». Dans ce contexte, le Tribunal fédéral suisse apparaît comme la dernière juridiction susceptible d’être saisie pour contester la sentence arbitrale.

En effet, conformément à l’article 191 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), le Tribunal fédéral constitue l’unique instance de recours contre les sentences rendues dans le cadre de l’arbitrage international. Le siège du TAS étant établi à Lausanne, les décisions de cette juridiction sont soumises au contrôle de la justice suisse.

Toutefois, saisir le Tribunal fédéral ne signifie pas obtenir un nouveau procès. Contrairement à une procédure d’appel classique, cette juridiction ne revient pas sur l’ensemble du dossier et ne réexamine pas les décisions sportives pour désigner un autre vainqueur. En clair, même si la FRMF obtient gain de cause devant la justice suisse, cela ne signifie pas que le Maroc sera automatiquement déclaré champion d’Afrique. Une éventuelle annulation de la sentence du TAS pourrait entraîner la reprise de la procédure arbitrale et prolonger davantage le feuilleton judiciaire. Le Sénégal conserve donc, à ce stade, le bénéfice de la décision du TAS.

L’intervention du Tribunal Fédéral Suisse est très limitée à des motifs précis. Il peut notamment s’agir d’une composition irrégulière du tribunal arbitral, d’une décision rendue au-delà des demandes des parties, d’une violation du droit d’être entendu ou encore d’une incompatibilité de la sentence avec l’ordre public.

Dans le cas marocain, les contestations formulées par la FRMF concernant une communication présumée entre l’arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall pourraient notamment soulever la question de l’impartialité et de la régularité de la procédure arbitrale. Encore faudrait-il que les éléments avancés permettent de caractériser un motif d’annulation reconnu par le droit suisse.

Trente jours pour contester la sentence

Sur le plan procédural, le délai de recours est en principe de 30 jours à compter de la notification de la sentence motivée. La communication du seul dispositif ne déclenche pas nécessairement ce délai. La FRMF devra donc tenir compte de cette échéance pour préparer une éventuelle saisine.

Si le Tribunal fédéral estime que les conditions légales sont réunies, il peut annuler la sentence et renvoyer l’affaire devant une nouvelle formation arbitrale. Dans le cas contraire, la décision du TAS restera applicable.

Des précédents qui montrent que le recours est possible

Le recours devant le Tribunal fédéral suisse n’est pas une simple formalité juridique. Dans l’histoire de l’arbitrage sportif, plusieurs sentences du TAS ont déjà été annulées par cette juridiction. En 2010, le club espagnol Atlético de Madrid avait obtenu l’annulation d’une sentence dans un litige qui l’opposait notamment au Benfica, en raison du non-respect du principe de l’autorité de la chose jugée. Deux ans plus tard, le Tribunal fédéral avait également donné raison au footballeur brésilien Matuzalem face à une sanction jugée contraire à l’ordre public suisse.

Plus récemment, en juin 2023, une sentence du TAS a été annulée à la suite d’un recours d’un club croate, en raison d’une irrégularité dans la procédure de contestation d’un arbitre. Ces précédents démontrent que le Tribunal fédéral peut effectivement remettre en cause une décision du TAS, à condition que les motifs d’annulation prévus par le droit suisse soient établis.

Après plusieurs mois de contestations, de procédures et de débats autour de cette finale de la CAN 2025, le Tribunal fédéral suisse représente donc la dernière voie judiciaire ordinaire pour le Maroc. Reste désormais à savoir si la FRMF décidera de franchir cette ultime étape et, surtout, sur quels arguments juridiques elle choisira de s’appuyer.