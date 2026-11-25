La boulangerie-pâtisserie guinéenne pourrait jouer un rôle plus important dans la valorisation des productions agricoles locales. C’est en tout cas l’ambition affichée par la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée (FENABPAG). À l’ouverture du Salon de la Farine, de la Boulangerie et de la Pâtisserie, son président, Alpha Boubacar Diallo, a appelé à une plus grande utilisation du fonio, du maïs, du mil et d’autres céréales cultivées dans le pays dans la fabrication du pain et des produits de pâtisserie.

Pour lui, la question de la souveraineté alimentaire ne se joue pas uniquement dans les champs. Elle dépend aussi de la capacité du pays à transformer ses propres ressources et à les intégrer dans les habitudes de consommation. « La souveraineté alimentaire ne se limite pas à produire davantage de matières premières agricoles ; elle suppose également notre capacité à transformer localement ces ressources et à les intégrer dans notre consommation quotidienne », a déclaré Alpha Boubacar Diallo.

Dans cette dynamique, les céréales produites dans les différentes régions de Guinée constituent, selon lui, une véritable piste à explorer. Leur transformation en farine pourrait permettre aux boulangers et pâtissiers de diversifier les ingrédients utilisés dans leurs activités, tout en ouvrant de nouveaux débouchés aux producteurs locaux. « Le fonio, le maïs, le mil et d’autres céréales produites dans nos régions peuvent progressivement trouver une place plus importante dans la fabrication du pain et des produits de pâtisserie », a-t-il plaidé.

Le président de la fédération mise notamment sur la place qu’occupe le pain dans l’alimentation des Guinéens. Pour lui, ce produit de consommation courante peut devenir un véritable débouché pour l’agriculture nationale. Encore faut-il, estime-t-il, rapprocher davantage les producteurs, les transformateurs et les professionnels de la boulangerie. « Il représente à ce titre un formidable levier de valorisation de notre agriculture nationale. La FENAPAG entend donc travailler avec les producteurs agricoles, les transformateurs, les minoteries, les institutions de recherche et les pouvoirs publics afin de favoriser l’incorporation progressive de matières premières locales dans notre chaîne de production ».

Au-delà de la diversification des ingrédients, c’est donc une nouvelle place que la FENABPAG souhaite occuper dans la chaîne de valeur agricole. La fédération ne veut plus voir les boulangers dépendre essentiellement des matières premières importées. Elle entend les associer davantage à la transformation des ressources produites localement. « Nous ne voulons plus être uniquement des consommateurs de matières premières importées. Nous voulons devenir des acteurs de la transformation de nos propres ressources agricoles au service de notre souveraineté alimentaire et du développement économique de la Guinée ».

Cette ambition suppose toutefois de créer des passerelles entre le monde agricole et celui de la boulangerie-pâtisserie. Pour Alpha Boubacar Diallo, l’utilisation progressive des céréales locales dans les unités de production pourrait profiter à plusieurs acteurs : les artisans boulangers, les producteurs agricoles, mais aussi les jeunes en quête d’opportunités d’emploi. « Nous voulons que les céréales produites dans nos régions trouvent progressivement leur place dans la fabrication du pain et des produits de pâtisserie. C’est ainsi que notre secteur pourra contribuer concrètement à la création de débouchés pour les producteurs agricoles, à la valorisation de nos ressources locales, à la création d’emplois et à la réalisation des ambitions portées par Simandou 2040 », a-t-il conclu.

En parallèle de cet engagement en faveur des matières premières locales, la FENABPAG entend poursuivre le travail de structuration de la profession.

L’amélioration des conditions de production, le respect des règles d’hygiène, la qualité des produits et la modernisation des entreprises figurent également parmi les chantiers que la fédération souhaite faire avancer.