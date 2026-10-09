Finale CAN 2025 : après l’audience au TAS, le verdict se fait attendre

Dix mois après la finale de la CAN 2025, le Sénégal et le Maroc se sont retrouvés ce jeudi 8 octobre 2026 devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne. Si les parties concernées ont été entendues, les supporters sénégalais et marocains devront encore patienter avant de connaître la décision finale de l’instance arbitrale.

La finale controversée de la CAN 2025, l’issue du litige reste inconnue. Le Tribunal arbitral du sport a examiné, ce jeudi 8 octobre, le recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la décision de la Confédération africaine de football (CAF) attribuant la victoire au Maroc sur tapis vert.

Une audience à huis clos

Pendant un peu plus de cinq heures à Lausanne, en Suisse, le TAS a examiné à huis clos le litige opposant la Fédération sénégalaise de football à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et à la CAF.

Débutée à 9 h 30 au siège de l’instance, l’audience s’est achevée à 14 h 45, soit environ quinze minutes avant l’heure initialement prévue.

À la sortie de l’audience, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, a indiqué que la délégation sénégalaise avait présenté ses arguments et soumis ses observations à la formation arbitrale. Le dossier est désormais entre les mains des arbitres, chargés de rendre leur décision.

De son côté, la délégation marocaine n’a fait aucune déclaration aux médias présents au siège de l’instance arbitrale à l’issue de l’audience.

Un verdict « attendu dans les prochains jours ou semaines »

Si les trois parties ont été entendues par la formation arbitrale, le verdict ne sera pas rendu immédiatement. Le directeur général du TAS, Matthieu Reeb, a apporté des précisions sur le délai nécessaire à la décision finale. « Ça devrait durer quelques jours, voire quelques semaines si jamais les arbitres veulent rédiger une décision complète avec les motifs juridiques », a-t-il expliqué.

Le responsable du TAS a également reconnu la longue attente des supporters concernés par cette affaire:

« Je sais bien que l’attente des supporters marocains et sénégalais ainsi que celle de tous les fans africains est très longue. Nous avons établi le calendrier pour la procédure avec l’accord de toutes les parties impliquées », a-t-il ajouté.

La décision du TAS est désormais attendue pour clore cette procédure autour de la finale de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Elle déterminera notamment le vainqueur définitif de cette édition 2025 disputée au Royaume chérifien.