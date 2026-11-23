Le suspense touche à sa fin dans le dossier de la finale controversée de la CAN 2025. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a officiellement annoncé que sa décision concernant le recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) sera rendue ce mardi 24 novembre 2026, dans l’après-midi. Un verdict qui mettra fin un long feuilleton et dévoilera enfin l’identité du vainqueur officiel de la 35ème de la Coupe d’Afrique des nations.

Dans un communiqué publié ce lundi 23 novembre depuis Lausanne, en Suisse, le TAS informe les différentes parties que la sentence relative à cette affaire sera connue dans les prochaines heures. Le recours oppose la FSF à la Confédération africaine de football (CAF) et à la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le verdict final se précise

Cette annonce met fin à plusieurs semaines d’attente depuis l’audience tenue le 8 octobre dernier au siège de l’instance arbitrale, à Lausanne. Les représentants des différentes parties avaient alors défendu leurs positions devant la formation arbitrale chargée d’examiner le dossier.

Pour rappel, la FSF conteste la décision du Jury d’appel de la CAF du 17 mars 2026, qui avait déclaré le Sénégal forfait lors de la finale de la CAN 2025 et attribué une victoire sur tapis vert (3-0) au Maroc.

Une décision qui avait renversé le résultat initial de la rencontre remportée par les Sénégalais (1-0) après prolongation, le 18 janvier dernier, au stade Prince Moulay-Abdellah de Rabat.

Un verdict très attendu

L’enjeu de cette procédure est considérable pour les deux nations. La Fédération sénégalaise de football souhaite obtenir l’annulation de la décision de la CAF et la reconnaissance de la victoire des Lions de la Teranga sur le terrain. De son côté, la position officielle de la CAF attribuant le titre au Maroc est celle qui s’applique actuellement.

Dans son communiqué, le TAS précise que seules les informations diffusées par ses propres canaux seront considérées comme officielles. L’instance indique également suspendre toute communication avec les médias concernant cette décision jusqu’à son annonce formelle.

Ce mardi 24 novembre , le football africain sera donc tourné vers Lausanne. Le verdict dira si le titre de champion d’Afrique 2025 reste officiellement marocain ou si le Sénégal obtient gain de cause dans cette longue bataille juridique.