Comme annoncé ces derniers temps, la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations est loin d’atteindre son épilogue. Après le retrait du trophée au Sénégal au détriment du Maroc, la Fédération sénégalaise de Football a officiellement saisi le Tribunal Arbitral du Sport.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le TAS annonce avoir accusé réception d’un appel interjeté par la Fédération Sénégalaise de Football contre la Confédération Africaine de Football et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). L’instance arbitrale indique l’appel concerne la décision prise par la CAF à travers son jury d’appel, le 17 mars dernier, déclarant la défaite des Lions de la Teranga sur tapis vert (0-3) au détriment de la sélection marocaine déclarée vainqueur de la CAN2025.

Dans sa correspondance, le TAS précise que l’appel vise à obtenir l’annulation de la décision de ladite commission et à faire déclarer la FSF «vainqueur de la CAN». «La FSF demande également la suspension immédiate du délai pour le dépôt du mémoire d’appel jusqu’à ce que les motifs complets de la décision de la CAF soient notifiés. La décision de la CAF du 17 mars 2026 ne contenait que le verdict du Jury d’Appel de la CAF», précise le communiqué du TAS.

L’instance arbitrale annonce qu’une formation sera désignée pour statuer dans cette affaire et qu’un calendrier de procédure sera établi en conséquence.

Enfin, le TAS rassure que l’entité est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litiges, avec l’aide d’arbitres spécialisés et indépendants <>, commente Matthieu Reeb, directeur général du TAS.

Pour l’instant, l’instance de Lausanne n’a pas de dévoilé la date de l’audience << à ce stade de la procédure et compte tenue de la demande de suspension de délai formulée par la FSF, il n’est pas encore possible d’anticiper les échéances de la procédure, ni d’indiquer quand une audience sera fixée>> précise le communiqué.

Pour rappel, la Commission d’appel de la CAF a statué à la suite d’un recours introduit par la FRMF, portant sur l’application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations.