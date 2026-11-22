Une semaine après la clôture du Simandou Mining Summit, les autorités guinéennes continuent de mettre en avant les retombées de cette première édition. Ce vendredi 20 novembre 2026, le président du Comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a salué le travail des équipes mobilisées, estimant que la réussite de l’événement traduit la capacité de la Guinée à relever des défis d’organisation et à porter des projets de développement ambitieux.

Lors de la 13e réunion du Comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité est revenu sur le déroulement du sommet, organisé du 11 au 14 novembre à Kassa et à Conakry. Il y voit la démonstration d’une nouvelle approche, axée sur le contenu, les partenariats et les résultats concrets, loin des rencontres limitées aux discours et aux échanges de contacts.

« Je pense que la lecture qu’il faut faire de cela, c’est de montrer qu’aujourd’hui, la Guinée, n’a pas peur des défis. D’ailleurs, nous sommes suffisamment prêts que nous réitérons des challenges, des livrets, des projets, date, heure, minute. Je ne pense pas que beaucoup de pays soient capables de faire ça. Actuellement, organiser un tel événement sur une île, mobiliser un tel nombre avec les dispositifs sécuritaires, le dispositif organisationnel, mais au-delà, le contenu aussi, qui était riche », a-t-il déclaré, avant de comparer ce sommet à d’autres rendez-vous internationaux souvent marqués, selon lui, par les présentations et les discours.

Pour Djiba Diakité, le Simandou Mining Summit a surtout permis de rompre avec une certaine conception des événements internationaux, en privilégiant les échanges d’expériences, les discussions autour du développement et la conclusion de partenariats.

« Je pense que la Guinée vient de faire la rupture avec, bien évidemment, une approche pragmatique en termes de contenu, de qu’est-ce qui doit être un événement orienté développement, orienté partage d’expérience, que le continent doit être capable d’organiser et de le faire. Nous ne rencontrons pas les gens juste pour partager des cartes de visite. Nous avons voulu que ce soit un lieu où les gens viennent partager, parler des partenariats ».

Il a également insisté sur la dimension concrète des échanges, affirmant que les participants étaient venus pour prendre des engagements et faire avancer des projets. « Les gens viennent décider, les gens viennent signer. Et c’est ce que nous avons fait. Et je veux vraiment qu’on applaudisse tout le monde dans cette salle, parce que c’est le fruit d’un travail d’équipe émanant de la vision d’un chef de l’État pragmatique ».

Au-delà de l’organisation du sommet, le président du Comité stratégique de Simandou estime que cette mobilisation témoigne d’une méthode de travail impulsée par le chef de l’État. Il réfute ainsi l’idée selon laquelle les avancées enregistrées en Guinée relèveraient d’un concours de circonstances.

« Aujourd’hui, le monde entier, en tout cas, regarde la Guinée, ceux qui pensaient que ce qui s’est passé en Guinée c’est du miracle, je pense qu’ils ont eu leur réponse avec Simandou Mining Summit. Que ce qui s’est passé en Guinée, c’est le fruit de la méthode comme le président de la République l’a instruit, une méthode de travail rigoureuse, un capital humain de qualité que nous sommes en train de continuer à consolider, construire pour réaliser les projets d’aujourd’hui, mais aussi les projets du futur ».

Dans son intervention, Djiba Diakité a insisté également sur la place du capital humain dans la stratégie de développement du pays. Il a notamment évoqué Simandou Academy, présentée comme l’un des leviers permettant de dépasser une vision de la Guinée essentiellement centrée sur ses ressources minières.

« Beaucoup pensaient que la Guinée c’est un pays où on vient par les mines, nous leur avons dit que notre préoccupation première c’est le capital humain, avec Simandou Academy. Et au-delà, nous avons aussi montré que c’est vrai, il faut faire d’autres projets au-delà de Simandou, mais ces projets existent aujourd’hui, ils sont calibrés dans le programme Simandou 2040 ».

Le responsable du Comité stratégique a par ailleurs rappelé que Simandou constitue le premier des 122 mégaprojets annoncés dans le cadre du programme Simandou 2040. Si les infrastructures occupent une place importante dans cette ambition, il assure que le développement agricole et la transformation locale figurent parmi les priorités.

« Simandou c’est le premier projet des 122 mégaprojets, mais les projets gigantesques que nous voulons faire, ce n’est pas que de l’infrastructure, c’est surtout de l’agriculture. Donc j’entends bien qu’on parle des trains moulés, qu’on parle, mais la priorité pour nous c’est l’industrie alimentaire, c’est comment augmenter la productivité, comment avoir de l’agriculture intelligente dans notre pays, comment nouer des partenariats stratégiques avec les pays qui ont réussi à défier la nature, tel qu’est le Vietnam, aujourd’hui. »

Djiba Diakité estime que l’exploitation des ressources naturelles doit servir de levier à la diversification de l’économie guinéenne, plutôt que de constituer une finalité en soi. Il insiste notamment sur la nécessité de renforcer les capacités de production, de transformation et de commercialisation des produits locaux. « Qu’est-ce qu’il nous faut pour produire en Guinée, pour transformer en Guinée et pour commercer ? Ça c’est les grands défis majeurs qui vont pour moi au-delà de ces infrastructures majeures ».

À travers cette intervention, le président du Comité stratégique de Simandou a réaffirmé la volonté des autorités de faire du programme Simandou 2040 un cadre de transformation économique, avec une place revendiquée pour l’agriculture, le capital humain et la diversification des activités, au-delà du secteur minier.