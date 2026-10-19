Finale CAN 2025 : le verdict du TAS attendu fin novembre

Après l’audience du 8 octobre dernier dans le litige autour de la finale de la CAN 2025, le Tribunal arbitral du sport (TAS) précise désormais l’échéance de sa décision. Selon les informations annoncées ce lundi 19 octobre par l’instance arbitrale, la sentence est attendue à la fin du mois de novembre 2026.

Dix mois après la finale controversée de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc et le Sénégal poursuivent leur bataille juridique devant le TAS.

Le 8 octobre dernier, une audience s’est tenue au siège de l’instance arbitrale, à Lausanne, en Suisse. La Fédération royale marocaine de football, la Fédération sénégalaise de football ont présenté leurs arguments devant une formation arbitrale composée de trois membres.

Une sentence attendue fin novembre

À l’issue de cette audience, tenue à huis clos, les arbitres ont entamé leurs délibérations. Dans sa communication de ce lundi 19 octobre, le TAS précise que la formation arbitrale poursuit actuellement ses travaux.

L’instance indique que les arbitres ont choisi de rendre une décision complète, accompagnée de ses motifs juridiques, appelée « sentence du TAS ».

Ce processus nécessitant plusieurs semaines, le TAS précise que la sentence est fixée à la fin du mois de novembre 2026. Elle permettra de connaître l’issue du recours introduit par la Fédération sénégalaise de football contre la décision du Jury d’appel de la CAF du 17 mars 2026.

Maroc ou Sénégal : un titre toujours en jeu

Pour rappel, le Sénégal avait remporté la finale de la CAN 2025 face au Maroc (1-0), après prolongation, le 18 janvier dernier à Rabat.

Le 17 mars 2026, la commission d’appel de la CAF a toutefois déclaré la sélection sénégalaise forfait et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Cette décision faisait suite au retrait temporaire des joueurs sénégalais du terrain, en contestation d’un penalty accordé au Maroc en fin de temps réglementaire, avant leur retour pour la reprise du match.

La Fédération sénégalaise de football a ensuite saisi le TAS pour contester cette décision.

La sentence attendue en novembre devra donc trancher ce différend et déterminer enfin le vainqueur de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.