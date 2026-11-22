La Confédération africaine de football (CAF) maintient son soutien à Gianni Infantino dans la course à la présidence de la FIFA. Réunis à Abuja, au Nigeria, les représentants des 54 associations membres ont renouvelé leur appui président actuel de la FIFA, en présence de l’un de ses principaux concurrents, le Français Philippe Diallo.

L’Afrique entend rester derrière Gianni Infantino. À l’occasion de sa 48e Assemblée générale ordinaire, tenue ce samedi 21 novembre à Abuja, la CAF a une nouvelle fois affiché son soutien unanime au président sortant de la FIFA, candidat à sa propre succession pour un nouveau mandat.

Un soutien renouvelé de la CAF et de ses membres

Prenant la parole devant les délégués, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a confirmé la position des 54 associations membres de l’instance continentale: « Gianni, tu as notre soutien, au nom des 54 nations africaines, pour être notre candidat. J’ai reçu des retours de l’ensemble des 54 associations membres en Afrique : nous soutenons Gianni à l’unanimité », a déclaré le dirigeant sud-africain.

Une déclaration particulièrement remarquée, d’autant plus qu’elle est intervenue en présence de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), qui a récemment annoncé sa candidature à la présidence de la FIFA. Le dirigeant français était à Abuja pour défendre ses ambitions face au président sortant.

Gianni Infantino salue la confiance africaine et fait de grandes annonces

En réponse à cette marque de confiance, Gianni Infantino a salué le soutien de la CAF et réaffirmé sa volonté de poursuivre son partenariat avec le football africain: « Vous trouverez toujours, en moi et à la FIFA, un partenaire de confiance », a-t-il assuré.

Le patron de la FIFA a également annoncé une augmentation des financements destinés aux associations membres de la CAF. Dans le cadre du programme FIFA Forward 4.0, chaque fédération pourrait bénéficier de 25 millions de dollars à partir de janvier 2027 pour financer des projets de développement du football. Cette nouvelle enveloppe reste toutefois soumise à la ratification du Conseil de la FIFA.

Pour Gianni Infantino, cette nouvelle marque de soutien intervient à quelques mois d’une échéance importante.

Le congrès électif de la FIFA est prévu le 18 mars 2027, à Rabat, au Maroc, lors du 77e Congrès de l’instance mondiale. Le dirigeant italo-suisse , en poste depuis 2016, brigue ainsi un nouveau mandat à la tête du football mondial.