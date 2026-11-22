À l’initiative du président congolais Denis Sassou Nguesso, les dirigeants de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, et du Kenya, William Ruto, se sont retrouvés le 22 novembre 2026 à Oyo, en République du Congo. La rencontre s’est tenue en présence de Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise et médiateur désigné par l’Union africaine dans la crise sécuritaire qui secoue l’est de la RDC.

Ce sommet quadripartite intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par la persistance de l’offensive du M23, soutenu et armé par le Rwanda, dans l’est de la RDC.

Au cœur des discussions figurait notamment la question des tensions entre Kinshasa et Nairobi. Selon le communiqué final, cette rencontre s’inscrit plus largement dans une dynamique de concertation entre dirigeants africains, avec pour objectif de renforcer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.

Les relations entre la RDC et le Kenya s’étaient considérablement détériorées à la suite de plusieurs événements organisés à Nairobi. En décembre 2023, la capitale kényane avait accueilli le lancement de l’Alliance Fleuve Congo (AFC), une plateforme politico-militaire alliée au M23. En octobre 2025, elle avait également servi de cadre à un conclave de l’opposition congolaise organisé autour de l’ancien président Joseph Kabila.

Kinshasa avait vivement dénoncé ces initiatives, qu’elle considérait comme des actes hostiles. Ces tensions avaient progressivement conduit à une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays.

À l’issue des échanges, qualifiés de « constructifs, empreints de franchise, de fraternité et de compréhension mutuelle», Félix Tshisekedi et William Ruto ont réaffirmé « leur attachement aux principes de souveraineté, d’intégrité territoriale, de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de bon voisinage et de règlement pacifique des différends ».

Les deux chefs d’État ont également exprimé leur volonté de « privilégier les voies diplomatiques et les mécanismes régionaux et continentaux existants ». Ils ont, en outre, insisté sur l’importance de « la concertation permanente et les voies diplomatiques comme moyens de prévention et de règlement de tout différend éventuel, dans un esprit de compréhension mutuelle et de préservation de la paix et de la stabilité régionales à travers notamment le retour des Ambassadeurs».

Dans la foulée du sommet, le président kényan William Ruto a également réagi sur Facebook, évoquant les engagements pris avec son homologue congolais pour renouer les relations entre Nairobi et Kinshasa.

« Nous nous sommes engagés à travailler pour restaurer pleinement les relations diplomatiques, y compris la restauration de la représentation au niveau d’ambassadeur, la reprise de la Commission commune pour la coopération et la renforcement des consultations diplomatiques régulières.»