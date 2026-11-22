L’épidémie de maladie à virus Ebola continue de sévir en République démocratique du Congo (RDC). Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le pays a enregistré 11 432 cas confirmés et 5 593 décès. Les enfants figurent parmi les principales victimes de cette crise sanitaire. Au 4 novembre, l’Unicef recensait déjà 1 737 décès chez les moins de 18 ans.

Six mois après le début de l’épidémie, la propagation du virus reste préoccupante. Le nombre de nouvelles infections ne faiblit pas, avec entre 62 et 65 cas signalés chaque jour, selon l’OMS. L’organisation décrit une transmission qui se maintient « à un niveau élevé et soutenu».

Les données concernant les enfants donnent la mesure de l’ampleur de la tragédie. Au total, « 2 959 enfants de moins de 18 ans ont été testés positifs au virus. Parmi eux, 1 737 sont décédés. Les enfants représentent 28 % des personnes infectées, mais 35 % des décès.»

Les moins de cinq ans sont particulièrement exposés. L’Unicef alerte sur leur vulnérabilité face à la maladie : « Les plus jeunes sont les plus à risque. Les enfants de moins de cinq ans représentent 14 % des cas mais 21 % des décès, et près de 72 % des enfants infectés de moins de cinq ans sont décédés ».

L’accès aux soins demeure également un obstacle majeur. « Beaucoup d’enfants n’obtiennent jamais les soins spécialisés dont ils ont besoin. Environ 80 % des décès chez les enfants surviennent en dehors des centres de traitement Ebola. Même lorsqu’ils accèdent aux soins, ils arrivent souvent trop tard. Un enfant de moins de cinq ans sur trois admis dans un centre de traitement meurt dans les 24 heures. »

Au-delà des pertes humaines, l’épidémie bouleverse aussi la vie de nombreux enfants contraints de grandir sans leurs parents ou séparés des adultes qui s’occupaient d’eux. Les filles et les femmes sont, elles aussi, particulièrement exposées au virus, souligne l’Unicef.

« Les femmes et les filles représentent plus de 53 % des cas confirmés. Chez les jeunes de 10 à 17 ans, les filles de 15 à 17 ans représentent deux cas sur trois et trois décès sur cinq. Prendre soin des proches malades et préparer les morts à l’enterrement les expose à un risque accru d’infection(…) Plus de 2 280 enfants sont orphelins ou séparés de leur famille depuis le début de l’épidémie», indique l’organisation.

Malgré les mesures engagées pour contenir la maladie, Ebola continue de circuler en RDC. Le bilan humain s’alourdit, tandis que les enfants paient un lourd tribut à cette épidémie.